“La supervivencia de una chica con curvas”: la irreverente serie ‘girl power’ de Netflix

"La supervivencia de una chica con curvas" se une a la ola de series inclusivas y narrativas frescas de la N roja. (Netflix)

En una era donde las series se están diversificando y brindando espacio a narrativas más inclusivas, llega a Netflix la ficción titulada La supervivencia de una chica con curvas (Survival of the Thickest), un testimonio de autoaceptación, empoderamiento y resiliencia que desafía los estereotipos tradicionales. Pero que sus temáticas no te hagan pensar que se trata de un drama serio, pues estamos frente a una muy bien elaborada comedia que, previo a su estreno, ha generado expectación no solo por su título intrigante, sino también por la frescura y autenticidad con la que se desarrolla. ¿De qué trata?

Esta es una adaptación del libro homónimo de la comediante Michelle Buteau. En el texto, comparte sus experiencias y reflexiones sobre ser una mujer negra y de talla grande enfrentando las altas y bajas de la vida y, en particular, los desafíos de la soltería. Lo curioso es que la misma Buteau es quien protagoniza la historia en su formato para televisión. De tal manera, con un destacado paso por el mundo de la comedia stand-up, además de su presencia y carisma, es más que garantizado que podrás ver una interpretación genuina y apasionada.

"La supervivencia de una chica con curvas" es la nueva comedia de Netflix sobre una estilista neoyorquina que desafía estereotipos. (Netflix)

La trama sigue a Mavis Beaumont, una estilista neoyorquina que aboga por la moda inclusiva y atraviesa una dolorosa ruptura sentimental mientras decide vivir su agitada vida de soltera según sus propias reglas. A lo largo del relato, los espectadores la acompañarán en su viaje para navegar a través de los desafíos que presenta el mundo de la moda, las complejidades de las citas modernas y las inseguridades personales. “Pese a todo, no se conforma con sobrevivir: está decidida a triunfar”, señala la sinopsis oficial.

Asimismo, cabe resaltar que la relación de Buteau con Netflix no es nueva. Ya ha colaborado con el gigante del streaming en proyectos anteriores como su especial de comedia Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia, y ha sido la anfitriona de programas como The Circle y Barbeque Showdown. También ha tenido apariciones actuales en series y películas como Tales of the City y Always Be My Maybe.

La historia muestra a Mavis Beaumont en su viaje a través de su peculiar vida como soltera en Nueva York. (Netflix)

Una serie atrevida para público atrevido

Cuando llamamos “irreverente” a este show, no es una exageración. Una muestra de ello es que los títulos de cada episodio llevan la palabra “perra” al final, ya sea como enunciado, exclamación o interrogación. “Riega tus plantas, perra”, “¿Qué hiciste qué en público, perra?”, “¡Es un domingo cualquiera, perra!”, son algunos de los encabezados que llevan sus capítulos. No es de extrañarse, pues el estilo narrativo deja bien en claro que estamos ante un relato contemporáneo que entierra lo tradicional y abre paso a tendencias de los últimos años.

A24, empresa conocida por su apoyo a proyectos cinematográficos y televisivos innovadores, está detrás de esta producción, por lo que hay garantía de calidad. Asimismo, Michelle Buteau no estará sola en esta aventura, pues la acompaña un elenco compuesto por talentosos actores como Tone Bell, Tasha Smith, Christine Horn, entre otros.

Detrás de "La supervivencia de una chica con curvas" está A24, garantía de un producto de calidad. (Netflix)

Los 8 episodios de La supervivencia de una chica con curvas están disponibles en Netflix.

