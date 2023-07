“The Continental”: conoce a los personajes en la serie del universo “John Wick”

Muchos años atrás de John Wick, The Continental ya existía y así es la historia en la nueva serie. (Prime Video)

La saga de acción John Wick ha marcado huella en la industria cinematográfica con una combinación de acción trepidante y una narrativa compleja. Ahora, este universo llega a la televisión con la precuela The Continental: From the World of John Wick, una serie que promete revelar secretos y ampliar aún más el misterioso y letal mundo de los asesinos popularizado por Keanu Reeves.

Ambientada en la tumultuosa década de los 70 en Nueva York, la producción que se verá por Prime Video se centra en el icónico hotel para sicarios que conoceríamos por primera vez en la franquicia cinematográfica. La trama sigue los pasos de un joven Winston Scott (Colin Woodell) quien eventualmente se convertiría en el administrador del hotel Continental en la Gran Manzana. A través de sus ojos, los espectadores serán testigos de cómo Winston y su grupo de aliados trazan un camino mortal para ocupar el trono de este lugar.

Colin Woodell es Winston Scott

Colin Woodell es conocido por su rol de Aiden en la serie "The Originals". (Prime Video)

El protagonista es descrito como un hombre de negocios inteligente y astuto. Después de que un evento traumático lo pusiera en la línea de fuego de la ley, Winston dejó atrás ese pasado en Londres. Sin embargo, Cormac (un capo de su vida anterior) lo encuentra y le asigna la misión de encontrar a su hermano Frankie.

Ayomide Adegun es Charon

Se explorará el pasado del personaje que Lance Reddick interpretó en las películas. (Prime Video)

Charon es un confiable asistente de Cormac. Los eventos de la serie pondrán a prueba su lealtad, y deberá escoger entre su protector y una posible familia.

En declaraciones a las que Infobae tuvo acceso, Adegun reafirmó su inspiración en la performance de Lance Reddick. “Charon creció en Nigeria con su padre, él no proviene de una vida adinerada. Viene de una riqueza cultural nigeriana, basada en el respeto y la lealtad. Cuando él escogió The High Table fue para mejorar su vida. Es solamente la búsqueda de estabilidad—siento que eso es lo que siempre está detrás de su mente”, agregó.

Mel Gibson es Cormac

Un primer vistazo al personaje de Gibson en la precuela. (Prime Video)

En la serie, Mel Gibson interpreta al administrador actual de The Continental. Es intimidante, despiadado, brutal y encantador. Cuando Frankie roba algo que tiene un inmenso valor para los jefes de Cormac, este arrastra a Winston de regreso al mundo criminal.

“Es como el mentor de Winston y Charon. Es un personaje vil que es una figura paterna para ellos. Lo perciben de esa forma cuando son jóvenes; pero cuando crecen y comienzan a analizar quién realmente es, se dan cuenta de que probablemente no era así. Es muy egoísta con sus propios motivos”, comenta el actor de Corazón valiente.

Mishel Prada es KD

Mishel Prada ha trabajado antes en "Fear The Walking Dead: Passage". (Prime Video)

KD es una detective en el NYPD y está disgustada por la corrupción policial. Determinada a develar los tratos criminales de la ciudad, se encontrará con The Continental y hará frente a un fantasma de su pasado.

Jeremy Bobb es Mayhew

La relación entre KD y Mayhew gira en torno a las dinámicas de poder. (Prime Video)

Es el superior de KD en el NYPD, aunque su relación es más profunda de lo que parece. Casado con hijos, Mayhew se preocupa por su colega y le advierte que se aleje del misterioso hotel.

Más personajes de “The Continental”

El elenco también está formado por Ben Robson, que interpreta a Frankie, hermano de Winston y un asesino nato. Él se convierte en uno de los hombres más confiables de Cormac, hasta que se roba un objeto invaluable de The Continental. Nhung Kate da vida a Yen, la esposa de Frankie y una feroz peleadora que no se detendrá por nada para proteger a los que ama.

Frankie intentó proteger a Winston y alejarlo del mundo al que este acaba de volver a entrar. (Prime Video)

Por otro lado, Lou y Miles (Jessica Allain y Hubert Point-Du Jour) son hermanos expertos en artes marciales y líderes de un dojo heredado por su padre. Para mantenerlo, ambos ingresan al comercio ilegal de armas.

Miles es el amo de las armas porque pasó mucho tiempo en la guerra. (Prime Video)

The Continental estará disponible en Prime Video en septiembre de este año.

