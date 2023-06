“The Continental”: el spin-off de la saga de “John Wick” reveló sus primeras imágenes

Colin Woodell como Winston Scott, gerente de The Continental. (Prime Video)

El universo de John Wick continúa en pleno apogeo y se sigue expandiendo. No sólo con más secuelas, sino ahora también con un spin-off que tomará el nombre de The Continental, que será una precuela de los films protagonizados por Keanu Reeves. La serie, ambientada en los años 70, contará con tres episodios en su primera temporada y relatará lo que sucede dentro del hotel The Continental.

A este lugar acuden los asesinos más despiadados a descansar y volver a su eje luego de misiones de riesgo. El ingreso sigue varias reglas que deben cumplirse por los huéspedes que, de caso contario, pueden llegar a ser expulsados. Se verá a Colin Woodell (I love America) como Winston Scott, el gerente del hotel que todos los seguidores de la saga ya reconocen (interpretado por Ian McShane en las películas).

Ayomide Adegun en la versión joven de Charon, papel que hizo en los films el fallecido Lance Reddick. (Prime Video)

También se suma Ayomide Adegun (Los juegos del hambre) en la piel de Charon en su juventud como el fiel asistente de Winston. Cabe recordar que la saga fílmica, este personaje fue interpretado por Lance Reddick, quien falleció este año. Asimismo, la ficción incorpora a un nombre muy reconocido en la industria como Mel Gibson en el rol de Cormac, quien se supone será el villano en esta nueva historia, aunque esto aún no fue confirmado.

“The Continental”, una precuela de “John Wick”

“El evento de tres partes explorará el origen detrás de la icónica pieza central del hotel para asesinos del universo de John Wick a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, mientras es arrastrado al paisaje infernal de la ciudad de Nueva York de 1970 para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Winston traza un curso mortal a través del misterioso inframundo del hotel en un desgarrador intento de apoderarse del hotel, donde eventualmente tomará su futuro trono”, sostiene la sinopsis del spin-off que se estrenará en septiembre de este año.

Misha Prada como KD en el spin-off titulado "The Continental". (Prime Video)

El resto del elenco de The Continental lo componen Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Jeremy Bobb, Peter Greene entre otros. Albert Hughes se hizo cargo de la dirección del primer y tercer episodio, mientras que, Charlotte Brandstrom dirigió el segundo. Greg Coolidge y Kirk Ward se desempeñan como guionistas y showrunners. Los productores ejecutivos son Albert Hughes, Basil Iwanyk y Erica Lee de Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese y Marshall Persinger.

La franquicia se inició en 2001 y este año se estrenó la cuarta entrega de John Wick, que fue un éxito de taquilla. Esta no será la única producción derivada que se lanzará posterior a la más reciente película, ya que llegará Ballerina, protagonizada por Ana de Armas y situada cronológicamente entre los sucesos relatados en John Wick 3: Parabellum y John Wick 4.

Keanu Reeves regresó a interpretar al asesino a sueldo en "John Wick 4". (Lionsgate)

Mientras esperas por el lanzamiento de The Continental, puedes ver las dos primeras películas de la saga de John Wick en Prime Video.

