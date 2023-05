Un documental hace foco en el robo de bebés durante la Guerra Civil española

Trailer de "Cómo Decirte Que Te Quiero", de Matilde Michanie

El reclamo de memoria, verdad y justicia es un lema que trasciende las fronteras de la Argentina. Muchos países han vivido situaciones parecidas, donde dictaduras militares o gobiernos autoritarios sometieron a su población a atrocidades como el el robo de bebés. Uno de los casos es el de España que, durante la dictadura de Francisco Franco y varios años después del regreso a la democracia, entre 1938 y 1996, miles de bebés fueron robados a sus madres al nacer.

Para ahondar en el tema, la realizadora Matilde Michanie presenta su último documental Cómo decirte que te quiero, donde cuenta la historia de la argentina Carolina Escudero, una licenciada en periodismo y doctora en psicología social, que vive con su familia en Barcelona. Ella investiga el tema desde hace varios años y acompaña a los integrantes del grupo S.O.S. Bebés Robados Cataluña. La película propone compartir el relato de una búsqueda conmovedora por llegar a la verdad y conseguir justicia. Esa búsqueda la emprenden esencialmente las víctimas de un arrebato planificado. Mujeres y familias que intentan esclarecer el destino de sus bebés robados para encontrarlos y reconocerse mutuamente.

El documental muestra la lucha de muchas familias por encontrar a sus hijos robados al nacer

Infobae Cultura entrevistó a Matilde Michanie para hablar de todos los desafíos que atravesó para realizar este documental tan necesario.

—¿Cómo llegaste a conocer las historias de estas familias?

—Fue a través de Carolina, a quién conozco desde hace algunos años. Nos presentaron en un portal feminista que se hacía en la Argentina y después perdimos contacto. Nos reencontramos hace tres años y ella me contó de la investigación que estaba haciendo sobre este tema y del acompañamiento que hacía con el grupo de padres de estos bebés robados en Cataluña. Ahí le planteé la idea de poder hacer un documental y empezamos a trabajar. No conocía el tema y tuve acceso gracias a ella.

—¿Qué tuviste en cuenta para contar esa historia?

—Lo primero fue conocer el trabajo de acompañamiento que hacía, los talleres de resiliencia y toda la campaña de “Te estamos buscando” que habían iniciado con el grupo. Después, tomé contacto con las víctimas, y cómo justo arrancó la pandemia, los primeros encuentros fueron por teléfono, mail o videollamada, hasta que yo pude viajar allá y conocerlos directamente en un taller que hizo Carolina.

El documental "Cómo decirte que te quiero" se nutre de los testimonios de familias de Cataluña

—¿Qué diferencias encontrás en España en comparación con los casos de robos de bebés en la Argentina?

—Me sorprendió muchísimo la soledad en la que trabaja Carolina y el grupo, es decir, en el sentido de la falta de apoyo social, institucional y de parte del Estado. Si bien el horror emparenta ambas experiencias, la Argentina y la española, hay que recordar que la dictadura española duró 40 años, después hubo una transición. Lo que me llamaba mucho la atención es que la sociedad no es permeable a este tipo de reclamos, es como que está muy fragmentada y el recordar, reconocer le sigue costando mucho.

Esa apatía e indiferencia me impresionó porque nuestra sociedad tomó en sus manos la lucha por los derechos humanos y por hacer visible todos los horrores de la dictadura. Ellos tuvieron una dictadura brutal y previamente la sociedad se fracturó en un bando y otro. Eso se potenció en la época de Franco y no pudieron sobreponerse a esa historia tan terrible, reconociendo el dolor, los crímenes y el terror.

Matilde Michanie es investigadora, guionista, realizadora y productora de films documentales

—¿Cómo siguen luchando por la justicia ante tanta adversidad?

—Ellos tuvieron que sobreponerse y siguieron luchando y siguen esperando que en algún momento, si no son ellos serán sus hijos o sus nietos, que se haga justicia. Las víctimas sacan fuerza a través de los grupos que hay en toda España y con la voluntad de que se haga justicia y se sepa la verdad.

—¿Han logrado instalar el tema?

—Eso ha sucedido, han logrado encontrar hijos biológicos al menos en Cataluña, el Parlamento aprobó una ley de reconocimiento de las víctimas, pero no dota esa ley de presupuesto, por lo tanto, hay un montón de cosas que no pueden llevarse a cabo, es decir, no hay un banco nacional de datos, no hay ningún tipo de instrumento o recursos para que cada persona que se presenta como víctima o cada mujer que se presenta como víctima de haber robado, pueda hacerse los análisis correspondientes, puede recurrir a un abogado, no existe nada de eso como sucede acá, por ejemplo. A nivel político y justicia no hay un trabajo que pueda dar cobertura a las víctimas y al no hacerse, la mayor parte de la sociedad no se hace eco de esa situación. Mi sensación es que falta reforzar en la opinión pública el tema. Es una sociedad que le cuesta involucrarse con los horrores del pasado, reconocerlos y hacerse responsable de ellos.

Los grupos dirigidos por Carolina Escudero ayudan a las familias a encontrar un espacio de contención

—¿Qué cosas fuiste descubriendo a medida que filmabas el documental?

—Era muy difícil porque abordar cada entrevista, éramos un equipo mínimo: el camarógrafo, el sonidista y yo. Además, había pasado la pandemia que hizo que la gente este encerrara un poco en sí misma y que se congelaran todos los asuntos. Fue complejo desde el punto de vista emocional para ellos y para nosotros abordar el tema, era difícil. Terminamos cada entrevista llorando todos. Hizo que algunas cosas que me había planteado que tenían que ver con remover el pasado desde otro lugar, me di cuenta de que no eran posible porque desde lo emocional para ellos.

Entonces, reformulé, acoté y lo convertí en un documental más sencillo, más íntimo, pero para mí más contundente desde lo emotivo. Tuve mucho cuidado en abordar cada historia. La gente se libera cuando habla, pero exponerse es un proceso siempre muy delicado y cada uno tiene sus propios límites. Para mí como realizadores siempre es muy muy importante ver hasta dónde uno le puede pedir al otro, hasta donde el otro permite, es algo que también establece mucha cercanía con quien uno está entrevistando.

* Cómo decirte que te quiero se exhibe en el Cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635, CABA) con funciones a las 13, 14.30, 17.50 y 21 horas.

