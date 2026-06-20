Desbarataron un prostíbulo en Caballito que se hacía pasar por una “casa de masajes”: rescataron a 10 mujeres

El allanamiento ocurrió en una falsa casa de masajes

Diez mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas en las últimas horas en el barrio porteño de Caballito, durante un allanamiento realizado por la Policía de la Ciudad en un local que funcionaba bajo la fachada de una “casa de masajes”.

Una mujer de nacionalidad paraguaya fue detenida, acusada de regentear el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre la calle Beauchef al 500, en el marco de una investigación iniciada en abril a partir de una denuncia anónima. Tras el operativo, el establecimiento fue clausurado.

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El local quedó clausurado (Policía de la Ciudad )

La denuncia, radicada el 16 de abril, advertía que en el lugar se explotaba sexualmente a varias mujeres y que se registraba un constante movimiento de hombres que ingresaban y salían del inmueble.

A partir de esa información, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad inició tareas investigativas para verificar los hechos denunciados y determinar la posible existencia de delitos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual.

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Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar. Durante el operativo fue detenida una ciudadana paraguaya identificada como la responsable del establecimiento, quien ya había sido señalada como recepcionista y administradora del local.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento (Policía de la Ciudad )

La medida judicial también contempló la identificación de todas las personas presentes, el secuestro de elementos de interés para la causa y la intervención de distintos organismos especializados.

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Del procedimiento participaron integrantes de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, área Trata de Personas, quienes entrevistaron a las mujeres rescatadas; personal de la Dirección Nacional de Migraciones, encargado de realizar controles documentarios; y agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que efectuaron una inspección integral del inmueble.

Al momento del allanamiento había once mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por personal de Migraciones. Posteriormente, las mujeres fueron entrevistadas para determinar las circunstancias en las que se encontraban en el lugar.

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Una mujer quedó detenida tras el allanamiento (Policía de la Ciudad )

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y un dispositivo de cobro electrónico (Posnet), elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Por su parte, la AGC dispuso la clausura del establecimiento. La Justicia ordenó además el secuestro de los elementos hallados, la detención de la sospechosa, el cierre del inmueble y la implantación de una consigna policial en el lugar.

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En la causa intervienen el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.