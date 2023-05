Prohíben salir del país al director iraní Mohammad Rasoulof para ser parte del jurado de Cannes

El director Mohammad Rasoulof en el Festival de Cine de Cannes de 2017 (REUTERS/Stephane Mahe)

El director iraní Mohammad Rasoulof, liberado recientemente de prisión en Teherán por criticar al gobierno en redes sociales, tiene prohibido salir del país para oficiar como miembro del jurado en el Festival de Cannes, informó la prensa internacional.

Rasoulof había sido encarcelado el 8 de julio pasado luego de publicar un llamamiento instando a las fuerzas de seguridad iraníes a dejar de usar armas durante las protestas de mayo de 2023, provocadas por el derrumbe de un edificio en la ciudad suroccidental de Abadan. Fue puesto en libertad en febrero por motivos de salud.

Según el portal especializado Variety, sin ninguna explicación, las autoridades iraníes no le permitieron salir del país para formar parte del jurado de la sección de Cannes “Un Certain Regard”. De momento, desde el Festival de Cine de Cannes no se hicieron declaraciones.

El director Mohammad Rasoulof, ganador del Oso de Oro a la Mejor Película por "There Is No Evil", habla a través de una videollamada mientras su hija Baran Rasoulof sostiene un teléfono celular, en la Berlinale de 2020 (REUTERS/Annegret Hilse)

Para el director, esta situación no es nueva. Las autoridades iraníes tampoco le permitieron asistir al festival de Berlín en 2020 cuando su hija Baran Rasoulof, protagonista del filme There Is No Evil, recogió su Oso de Oro.

Rasoulof se encuentra entre los directores más destacados de Irán, aunque ninguna de sus películas se proyectó en su país, donde están prohibidas.

En 2011, cuando ganó dos premios en Cannes por su filme Goodbye, donde cuenta la historia de una mujer oprimida, fue sentenciado a seis años de prisión y una prohibición de 20 años para hacer películas por supuesta propaganda contra el régimen. Posteriormente su sentencia fue suspendida y quedó en libertad bajo fianza.

En 2017, las autoridades iraníes confiscaron el pasaporte de Rasoulof a su regreso del Festival de Cine de Telluride, donde se había proyectado su película Un hombre de integridad, sobre la corrupción y la injusticia en Irán.

Fuente: Télam

Seguir leyendo