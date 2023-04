6 impactantes momentos de “Amen. Francisco responde”: aborto legal, inmigración, casos de abuso y más respuestas

Una conversación con el santo pontifice

La charla producida por Jordi Évole y Màrius Sánchez en exclusiva para Star+ fue un momento histórico en el registro de la iglesia católica, la oportunidad de una charla tan abierta entre jóvenes y el papa nunca había sido vista. Esta conversación entre los jóvenes de diferentes continentes y antecedentes personales llamada Amén. Francisco responde entregó momentos para destacar. La índole de estos cuestionamientos fueron desde lo más mundano como el uso de las redes sociales hasta más pesadas y difíciles de responder como los diferentes casos de abuso dentro de la iglesia.

Según Évole y Sánchez este trabajo fue “una oportunidad única de juntar dos mundos que normalmente no se tocan, de hacer dialogar a una de las personas más influyentes del mundo con un grupo de jóvenes adultos cuyas vidas a veces chocan frontalmente con los postulados de la Iglesia. Y ha supuesto un acto de una gran generosidad, tanto por parte del papa Francisco como por parte de los 10 jóvenes.” La histórica conversación se estrenó el miércoles 5 de abril y puede ser vista en Star+.

Mientras los jovenes conversan entre si llega el papa a la sala y todos se quedan en silencio, Francisco bromea para romper la tension

Las personas no binarias

Un tema que maneja con fuerza la generación de jóvenes actual es el de la identidad personal, la idea de que el género impuesto no siempre es el correcto y lo que uno siente es la que lo forja, es un tema que la gran mayoría de jóvenes ha manejado u oído hablar a diferencia de las generaciones mayores. Cuando Celia, una persona no binaria, la pregunta a Francisco si es que maneja del tema, él responde con un si, lo que le pone una sonrisa en el rostro. La pregunta gira en torno a cómo puede vivir conjuntando dos mundos que aparentemente no pueden compartir espacios, frente a esta duda Francisco responde que el no tiene el poder de prohibir a nadie en la iglesia y que su deber es recibir siempre.

Una persona no binaria cristiana cuenta su experiencia dentro de la iglesia.

Inmigración

En un momento de la conversación, un joven inmigrante de África le pregunta al Papa acerca de su postura sobre la crisis de inmigración en Europa y el mundo, esto genera la inmediata seriedad de Francisco lo que demuestra la estrecha mirada que le da a la situación. “La explotación que sigue a estos hombres y a estos mujeres, se suben a una chalupa que no saben si es que va a llegar (...) si es que no quiere subir le pegan un tiro y listo”, responde el sumo pontífice. Bastante en la línea con la respuesta sobre las personas no binarias; la iglesia tiene que apoyar la apertura y darle la bienvenida a todos, no solo a quienes les resulten cómodos. “El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado”, sostuvo Francisco.

El papa comenta la crisis migratoria y el racismo que viven los migrantes

Los abusos dentro de la iglesia

Cuando la conversación ya se había mantenido por un buen tiempo, los jóvenes se sintieron más en confianza con el líder de la iglesia católica, por lo que se permitieron hacer preguntas más difíciles de responder. Este fue el caso de Juan, quien le compartió al Papa una situación de abuso que se vivió en su escuela perteneciente al Opus Dei, además de contarle también le entrega una serie de cartas escritas de su familia y Francisco las recibe y lee inmediatamente demostrando su preocupación por el tema. Él asegura saber que esta situación ha perseguido a la iglesia por muchos años y está haciendo todo lo posible por eliminarla y castigar a quienes se aprovecharon de su posición para sus perversiones. Además, con mucha templanza, contiene al joven y le explica su accionar ante la demanda.

Un joven cuenta una experiencia de abuso vivida en el colegio

La pérdida de la fe

Una joven de Perú, Lucia de 25 años, aprovechó la oportunidad no solo para preguntarle al Papa, sino para dejar su experiencia con la iglesia, desde haber sido monja hasta alejarse de la fe. Ella cuenta su trayecto y explica las razones que la alejaron de la misma, pone el foco en el abuso de poder y psicológico. Y remarca su condición aclarando que encontró el amor fuera de la iglesia. Luego de una extensa explicación, Francisco sostiene que, al igual que otras problemáticas, él las conoce, pero le deja un mensaje de tranquilidad: “el acto más valiente es tomársela”.

Amén: Francisco responde - Pérdida de fe

Francisco y el aborto legal

Uno de los momentos más emocionalmente cargados del documental es cuando una compatriota le cuenta al papa que ella es una fiel creyente de la iglesia, pero al mismo tiempo es una mujer que esta a favor de que cada una pueda decidir sobre su cuerpo y que esto le genera un conflicto personal debido al estigma que tiene la iglesia con esta decisión. En un momento ella anuncia que tiene una agrupación de jóvenes cristianas pro aborto y le deja el pañuelo verde como regalo, Francisco lo recibe inmediatamente y le agradece por sus palabras y honestidad. Momento de total emoción en el documental.

Una creyente argentina le comenta al papa acerca de su experiencia como catolica pro aborto y le entrega un regalo a Francisco

Presentación

Dicen que la primera impresión es algo que no se puede recuperar jamás, esa primera interacción que se mantiene entre dos personas puede definir el resto de su amistad, conversación o relación laboral y los jóvenes sabían que la primera vez que verían al Papa tan cerca sería un momento único e inigualable. Mientras Francisco se acercaba a la habitación donde se iba a grabar el documental, los jóvenes trataban de distraerse y preguntarse si es que se podrían tomar selfies con el sumo pontífice, de pronto el hombre más importante de la iglesia católica entra por la puerta y todos se escudan en un silencio sepulcral. Francisco inmediatamente responde con una pequeña broma para romper la tensión: “Silencio... ¿Quién ha muerto? (...) tienen cincuenta años ustedes, yo vine a hablar con jóvenes.” lo cual genera risas en la audiencia y empieza con pie derecho una charla muy valiosa para la juventud.

Amen: Francisco responde es un documental que puede ser visto por cualquier persona, aquellas que sean de fe y aquellas que no, esto se da debido a que hay muchos frentes y respuestas que pueden generar interés según las dudas de cada uno. En esta nota se han presentado solo cinco de los muchos momentos impactantes, así que es el trabajo del lector encontrar otros momentos que le transmitan respuestas y emociones.

