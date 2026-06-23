Pokémon y Aardman traen el stop-motion de vuelta con Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu en Galar

Pokemon Tales The Misadventures Of Sirfetch'd & Pichu presenta su tráiler.

Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, la serie animada resultado de la colaboración entre The Pokémon Company y Aardman Animations, ha dado a conocer sus primeros detalles y un adelanto en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Situada en la región de Galar, reconocida por Pokémon Sword y Pokémon Shield, la serie se estrenará en 2027 y será completamente realizada con la técnica de stop-motion, una especialidad que ha hecho famoso al estudio Aardman a nivel mundial.

Esta producción marca la primera cooperación de Pokémon con los creadores de obras reconocidas como Wallace and Gromit y Shaun the Sheep, anticipando un enfoque artesanal y novedoso para captar tanto a los seguidores históricos de la franquicia como a nuevas audiencias.

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Origen de la colaboración entre Aardman y The Pokémon Company

La colaboración entre la japonesa The Pokémon Company y la británica Aardman Animations se concretó después de años de admiración mutua y análisis de posibilidades para adaptar la franquicia Pokémon a nuevos públicos. Aardman, cuya reputación está cimentada en la técnica del stop-motion y el humor particular de producciones como Wallace and Gromit, vio en Pokémon un universo con potencial para ser reinterpretado bajo su enfoque.

Sarah Cox, directora creativa de Aardman, señaló que este proyecto les permitió “llevar la viveza física del stop-motion al mundo Pokémon”, mientras que Phil Rynda, director de animación original de The Pokémon Company International, subrayó la capacidad del estudio británico para “contar historias desde la perspectiva de los propios Pokémon”.

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Durante el evento Lights, Camera, Aardman! en Annecy, se mostraron escenas en producción y materiales de trabajo a cientos de fanáticos, aunque el material visual aún no ha sido publicado de manera oficial para el público general. La serie aspira a combinar el humor británico con el espíritu aventurero de Pokémon, estableciendo un vínculo entre la región de Galar y el Reino Unido tanto en términos geográficos como culturales.

Motivos para seleccionar Galar y lo que se puede anticipar

La elección de Galar como escenario principal responde a varios motivos. Galar, presentada en Pokémon Sword y Pokémon Shield, es una clara alusión a Gran Bretaña, desde sus paisajes rurales hasta su arquitectura y tradiciones. Sirfetch’d, uno de los protagonistas, debutó precisamente en esta región, reforzando el vínculo con el ámbito británico. Los responsables de la serie señalan que Galar es un ambiente “extraordinariamente adecuado” para explorar y para el tipo de humor que caracteriza a Aardman.

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La trama seguirá a Sirfetch’d y Pichu en un recorrido con encuentros junto a Pokémon emblemáticos de Galar y criaturas míticas del universo Pokémon. La decisión de centrar la historia en estos dos Pokémon permite narrar los acontecimientos desde una perspectiva diferente a la habitual, enfocándose en la interacción entre personajes y su entorno más que en protagonistas humanos. El stop-motion aporta un realismo palpable y una expresividad distintiva a los personajes, elemento que, según Tom Parkinson, director de la serie, marcará una clara diferencia frente a las producciones animadas previas de la franquicia.

Enfoque humorístico, técnica de animación y contexto previo en Pokémon

Esta nueva serie se suma a los intentos recientes de la franquicia por experimentar con el stop-motion. La Conserje Pokémon, que se puede ver en Netflix con tres temporadas, ya explora este arte, pero Aardman busca darle un enfoque todavía más marcado por el trabajo manual y el detalle artesanal. El equipo creativo sostiene que el resultado será una fusión entre el estilo cómico de Aardman y una sensibilidad propia de las historias de amistad de Pokémon.

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El humor británico, basado en la sutileza y los giros inesperados, estará presente como uno de los ejes narrativos, siguiendo la línea de Wallace and Gromit. Las primeras imágenes difundidas muestran un uso intensivo de la animación cuadro por cuadro, en la que cada fotograma es esculpido y fotografiado individualmente. Este proceso, aunque incrementa el tiempo de producción, asegura un resultado final sumamente detallado y visualmente distintivo. Esta apuesta por la artesanía podría marcar una diferencia dentro de la animación asociada a grandes franquicias internacionales.

Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu

Repercusión mediática y expectativas en torno a la audiencia

El anuncio ha generado grandes expectativas tanto entre los seguidores de Pokémon como entre los entusiastas de la animación en general, especialmente tras los más recientes experimentos narrativos y visuales de Pokémon. Para muchos, la colaboración representa un caso atípico en el que confluyen dos tradiciones culturales: la universalidad y nostalgia de Pokémon junto con la herencia humorística del audiovisual británico.

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Algunos críticos han señalado que, pese al atractivo del stop-motion, el desafío residirá en mantener la frescura y la cercanía para el público infantil, acostumbrado a un ritmo más ágil en las animaciones actuales. A pesar de ello, la recepción inicial durante Annecy fue en su mayoría favorable. Según declaraciones de los representantes de ambas compañías, se busca que Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu trascienda el círculo de seguidores habituales y logre captar una audiencia más amplia, abriendo así nuevas posibilidades narrativas dentro del universo Pokémon.