El Papa y sus 10 respuestas más impactantes en “Amén: Francisco responde”

“Gracias a cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes se ha jugado por decir la verdad. Y eso me gustó... Porque cada uno la dijo con su propio temperamento y desde su propia vida. Me atrevería a decir, desde los propios conflictos, porque todos tenemos conflictos. Y todos tenemos traumas. Y todos tenemos taras. Me decía a mí un viejo cura, en Buenos Aires cuando era estudiante y le hablaba de algunos traumas, de algunas taras: ‘Querido... A los propios traumas y las propias taras, hay que acariciarlos como al perrito... No le hagas la guerra antes de tiempo. La vida te los va acomodando’. Yo aprendí mucho de ustedes, les agradezco el bien que me han hecho”. Así concluye el Papa Francisco un diálogo muy especial.

El programa especial Amén: Francisco responde que se estrena este miércoles a través de la plataforma Star + muestra al Papa Francisco en conversación, de manera abierta y muy directa, con un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años que llegaron de diferentes países y realidades con la premisa “Si estuvieras cara a cara con el Papa Francisco, ¿qué le preguntarías?”. Además de los temas profundos tocados, el Pontífice argentino cuenta que no usa teléfono celular, que sus redes sociales las manejan sus secretarios, que hay domingos que extraña a su familia pensando que están comiendo “unos ravioles, un asado” y que cuando joven, durante sus estudios, tuvo una novia. Así de llano es el clima de la conversación.

En un comienzo, a todos se los ve muy nerviosos y mediante chistes, Francisco logra crear un ambiente de confianza y respeto para que ellos se sientan libres de preguntar lo que sintieran, sin tapujos y sin condicionamientos. A lo largo de 80 minutos, en esta producción audiovisual de alto impacto periodístico dirigida por los españoles Jordi Évole y Marius Sánchez, el Pontífice dialoga e intercambia opiniones (y emociones, en varios momentos, a flor de piel) con chicos y chicas americanos, europeos y africanos sobre cuestiones muy candentes de la realidad global contemporánea.

Este es un resumen de las respuestas del Papa en el especial televisivo Amén: Francisco Responde.

1) Inmigración

Muchos de los jóvenes participantes de este diálogo son migrantes que han sufrido discriminación o persecusión en los países adonde llegaron, y mostraron su interés por sabes qué pensaba él sobre el tema. “El problema de las migraciones hay que tomarlo en serio. El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado. Hay países en Europa que tienen ciudades y pueblos casi vacíos y campos sin cultivar tampoco reciben al migrante y van envejeciendo. Detrás de eso hay una conciencia de explotación es decir, te uso cuando te necesito, el migrante es considerado un esclavo. Mientras que los Estados no lleguen a la integración no se va a resolver el tema migrante. Parece que hay migrantes de primera y de segunda. La Iglesia tiene que denunciar estas nuevas formas de explotación “, responde el Papa Francisco.

2) Aborto

Uno de los momentos más controversiales del programa ocurre cuando una joven oriunda de la provincia de Santiago del Estero (Argentina) le pregunta por qué la Iglesia no acompaña a las mujeres que deciden abortar y en cambio las cuestiona y señala como si fueran criminales. Por un lado, Francisco responde: “Es dura la huella que deja un aborto en la mujer, entonces les pido a los curas que no pregunten mucho y sean misericordiosos”. Y se extiende en su razonamiento. “El problema del aborto hay que verlo científicamente y con más frialdad, ya que cualquier libro de embriología nos enseña que al mes de la concepción ya está delineado el ADN y están dibujado todos los organos por lo tanto no son un montón de células que se juntaron sino que es una vida humana. La pregunta ética es: ¿es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar un sicario para resolver ese problema?”.

3) Abusos a menores

Entre lágrimas, uno de los jóvenes le cuenta al Papa Francisco que sufrió abuso sexual a los 11 años, en el colegio católico adonde concurriía. Y le informa que, a pesar de haberlo denunciado y juzagado,el abusador nunca fue condenado y siguió estando en el mismo colegio. Además, le entrega una carta que su padre le escribió para que hiciera algo y le muestra su respuesta, donde se comprometía a intervenir pero en los actos no ocurrió nada. Sobre esta cuestión tan compleja, el Papa responde: “Estos casos de abuso de menores en la iglesia no prescriben y si por los años lo hicieran yo levanto la prescripción automáticamente. Es un drama el abuso de los menores no solo en la iglesia sino en todas partes. Allí es más escandaloso porque es un lugar que tiene que cuidar a la gente y sin embargo la destruye. Ahora, tenemos tolerancia cero en el tema de abusos”.

En el diálogo, hay una postura unánime de los jóvenes y es que que ninguno cree que se esté haciendo lo suficiente para terminar con los abusos en la iglesia. Francisco les dice que él considera que se está trabajando mucho y se está creando una conciencia para que las víctimas se animen a denunciar, y que sepan que tendrán el apoyo necesario.

El diálogo de los jóvenes con el Papa Francisco fue franco, sincero y directo, aún sobre temas polémicos

4) El colectivo LGBTIQ+ y la Iglesia

Una de las jóvenes, Celia, cuenta que es una persona no binaria y cristiana y que le resulta difícil compatibilizar esa postura, ya que muchas veces sufrió el rechazo y la discriminación por parte de miembros de la Iglesia. Entonces le consulta al Papa si hay espacio para las personas no binarias o trans en la Iglesia y le habla de los religiosos que utilizan la Biblia para justificar discursos de odio. En ese caso, Francisco afirma que “la Iglesia no debe juzgar a nadie” y debe crear un espacio para todos. Y que aquellos miembros que difunden discursos de odio, son “infiltrados” que aprovechan el espacio de Dios para sus pasiones personales. “La iglesia no debe perder su sentido universal que incluye a todos”, dice Francisco. En el mismo sentido, luego le consultan porque no hay mujeres que fueran Papas. Él responde que eso nunca podrá ocurrir por “una cuestión de constitución teológica” de la institución. “La mujer tiene su función en la Iglesia porque la Iglesia es mujer. Es LA Iglesia. A la mujer hay que promoverla”.

5) Pornografía y masturbación

Una joven colombiana cuenta que vende contenido erótico para adultos como medio de trabajo, a través de una aplicación. Ahí surge la cuestión acerca de la posición del Papa frente a la pornografía. Francisco expresa con firmeza que la pornografía “disminuye humanamente” a las personas que la consumen y “no las deja crecer”. Sobre la mastrubación, considera que le saca el valor al sexo, que está pensado para manifestar el amor entre dos personas. “El sexto tiene su dinámica, tiene su razón de ser. La expresión del amor, es probablemente el punto central de la actividad sexual.

6) Uso de la tecnología

Francisco aclaró que no tiene teléfono celular, ni lo necesita. Le gusta estar informado y comunicado pero no le parece necesario un teléfono. Cuando le consultaron por las redes sociales que llevan su nombre, él aclaró que son sus secretarios los que publican como si fuera él.

Jóvenes de 20 años promedio, de tres continentes, dialogaron con el Papa Francisco

7) Economía y gastos

Una de las primeras consultas de uno de los jóvenes fue si el Papa cobra un sueldo por su trabajo. Allí, él le pone un poco de humor y contesta que no, que no es algo que le preocupa, total “le dan de comer gratis” en el Vaticano y aclaró que si necesita comprarse algo pide el dinero, pero que lleva una vida muy austera y honesta. Ahora, cuando ve que hay que ayudar a alguien o a alguna organización social no tiene problema de ir y pedir lo que corresponde.

8) Feminismo

Una de las mujeres participantes le consulta si cree que ser feminista no es compatible con ser buena cristiana y el Papa dice que eso no es importante a la hora de ver a un fiel, ya que ser feminista lo considera un adjetivo y el ve a los sujetos no a sus particularidades. “El bautismo no se da a un adjetivo se da a una persona y yo creo en las personas”, concluye.

El especial televisivo "Amén: Francisco responde" presenta, durante 80 minutos, un diálogo muy sincero entre el Papa y un grupo de jóvenes

9) Alejamiento de los fieles de la Iglesia

Muchos de los participantes se consideran cristianos pero se han alejado de las instituciones y por eso quieren saber por qué el cree que esto sucede en el presente. Francisco responde: “La Iglesia se oxida y pierde credibilidad por qué le falta el coraje de salir a las periferias y eso hace que se pierda la noción de la realidad. Y no habla solo de pobreza sino de conocer otras realidades”.

10) Formación religiosa y abuso psicológico

Uno de los testimonios finales es de Lucía, una joven peruana que cuenta que fue monja y muy creyente, pero que durante su formación se le prohibió tener contacto con su familia: todos los mensajes que mandaba o recibía eran monitoreados y no podía salir de la casa donde vivía. Ese hecho traumático hizo que se alejara de su inicial vocación y dejara de creer en la institución. Sobre esta experiencia, Francisco le dice que le cree, que dentro de la institución eclesiastica puede haber mucho abuso de poder. Él, cuenta, conoce algunas de esas historias y ha podido intervenir para modificarlas. Sabe que esos comportamientos pueden ser expulsivos, pero cree que no es un motivo para desviarse de un camino elegido, sino que hay que luchar para que esos actor corruptos no sucedan más.

* Amén, Francisco responde” es un estreno de la plataforma Star+, disponible desde este miércoles.

