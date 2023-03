“Cuando ellas quieren más” con Jane Fonda y Diane Keaton, lanzó su tráiler oficial

La esperada secuela sigue a nuestras cuatro mejores amigas mientras llevan su club de lectura a Italia para hacer el divertido viaje de chicas que nunca tuvieron. Cuando las cosas se salen de control y se revelan secretos, sus relajantes vacaciones se convierten en una aventura única en la vida. (Universal Pictures)

Aunque parece que hoy en día la industria fílmica apuesta cada vez más por las películas provenientes de cómics, novela gráfica, de algún superhéroe o reversiones de grandes clásicos (es decir, apuestas segurás que llevarán a la gente a la taquilla), en los próximos días Universal Pictures dará un giro distinto con el estreno de Cuando ellas quieren más, secuela del largometraje de 2018 Cuando ellas quieren, que tras ser un éxito en taquilla y crítica se aprobó la película que llegará a la pantalla grande el próxio 12 de mayo.

Como parte de la promoción del film, se lanzó un nuevo tráiler donde se puede observar que las protagonistas originales (Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen) quienes regresan para una nueva aventura. En el avance parece que muchas cosas han cambiado desde la última vez que vimos a estas mujeres. Al comienzo del clip, Vivian revela que se comprometió con Arthur. Según Carole, eso deja solo una opción: planear una despedida de soltera en Italia, ya que puede ser la última vez que todos puedan hacer un viaje juntos. No pasa mucho tiempo antes de que su diversión se vuelva peligrosa, ya que sus intentos de coquetear los llevan a tener problemas, incluso a pasar una noche en la cárcel.

La esperada secuela sigue a las cuatro mejores amigas mientras llevan su club de lectura a Italia para hacer el divertido viaje de chicas que nunca tuvieron. (Universal Pictures)

La película seguirá donde el último largometraje se quedó. El primer film vio a un grupo del club de lectura de mujeres mayores patas arriba cuando comenzaron a leer la escandalosa sensación Cincuenta sombras de Grey. Vivian, la mujer soltera sexualmente liberada que está más comprometida con su empresa hotelera que con cualquier compromiso romántico, finalmente se enamora de su antiguo amor Arthur. Diane, una viuda reciente que lucha por independizarse de sus hijas sobreprotectoras, se arriesga a tener un romance con un piloto misterioso y rechaza desafiante el plan de sus hijas de mudarla a Arizona.

Por su parte Sharon, la juez federal adicta al trabajo, se lanza a las citas en línea a pesar de sus muchas reservas y ansiedades. Finalmente, Carole, la recién jubilada, vuelve a darle la chispa a su matrimonio gracias a algunos nuevos consejos y trucos de Christian Grey. La segunda parte de esta historia muestra a nuestros protagonistas que se embarcan en un viaje de chicas a Italia. Sin embargo, cuando las cosas se descarrilan, se terminan revelando secretos quepondrán en riesgo la amistad de este grupo de mujeres.

La esperada secuela se aprobó tras el exito que en 2018 tuvo "Cuando ellas quieren". (Universal Pictures)

El director de Cuando ellas quieren más es Bill Holderman, quien comenzó su carrera como productor. Obtuvo su primer función como productor asociado en la película Leones por corderos (Lions For Lambs), dirigida por Robert Redford. A partir de entonces, Holderman comenzó una estrecha colaboración con Redford, ya que sus siguientes dos créditos de producción llegaron en dos películas más dirigidas por Redford, un drama judicial posterior a la Guerra Civil titulado The Conspirator, y la historia de un anciano manifestante contra la guerra de Vietnam, The Company You Keep. También ha producido varios otros proyectos sin Redford como Lo que tenían.

El elenco de actores de la primera película acordó regresar, junto con algunas caras nuevas. Diane Keaton vuelve a interpretar el papel de Diane. Entre la filmación de estas películas, demostró su destreza dramática con su inquietante papel en The Godfather Part I & II, así como en el drama criminal real Looking for Mr. Goodbar. Por su parte Jane Fonda interpreta a Vivian. Hija de la estrella de cine Henry Fonda. Después de retirarse brevemente en la década de los 90, regresó a la pantalla con Monster-in-Law y encontró un nuevo público con el sitcom de Netflix Grace & Frankie.

Diane Keaton y Jane Fonda regresan para la secuela. (Universal Pictures)

Candice Bergen interpreta a Sharon. Bergen primero ganó elogios por su papel en Carnal Knowledge, donde actuó junto a Art Garfunkel y Jack Nicholson. Desde el 2000, la actriz ha navegado entre dramas televisivos como Boston Legal y comedias románticas como Guerra de novias. Completando este grupo de mujeres se encuentra Mary Steenburgen como Carole. Steenburgen ganó un Oscar al principio de su carrera con Melvin & Howard. Sus films más famosos son What’s Eating Gilbert Grape y El elfo. Andy arcía interpreta el interés amoroso de Diane. Inició su carrera en dramas como Los intocables y El padrino III. Demostró su habilidad para la comedia en proyectos como El padre de la novia.

Se une al elenco Giancarlo Giannini , quien se convirtió en una estrella del cine italiano en la década de 1970 por su continua colaboración con la directora Lina Wertmuller en películas como The Great Beauty y Swept Away . Giannini también ha tenido éxito en el extranjero con las películas de James Bond Casino Royale y Quantum of Solace.

El film estrenará en la gran pantalla a partir del 12 de mayo próximo. (Universal Pictures)

La película anterior que dio origen a esta secuela fue ampliamente elogiada por las actuaciones de su elenco y también logró ganar más de 100 millones con un presupuesto de 14 millones. Tras su estreno en 2018, la película a la que no se le auguraban buenos resultados se terminó convirtiendo en un gran éxito. Un año después del estreno de la primera película, la estrella Mary Steenburgen anunció que se estaba preparando una secuela. La anticipada producción seguirá al mismo grupo del club de lectura mientras abandonan su zona de confort una vez más.

Antes de que estrene la nueva película, puedes disfrutar de la serie Grace & Frankie que está disponible por Netflix.

