Un hombre viaja en el tiempo y pierde 10 años de su existencia: así es la película furor en Netflix

Ya era hora (Era ora) es una película italiana de comedia y drama fantástico entre lo más visto de Netflix, sobre todo en Latinoamérica. Llegó al gigante del streaming el 16 de marzo y sigue a Dante, un hombre adicto al trabajo de mediana edad que accidentalmente besa a una mujer de nombre Alice, que tiene el mismo vestido que su novia. Desde ese momento se comprometen, se van a vivir a la misma casa y son muy felices. Pero las cosas se tornan un poco difíciles en el camino.

Este es un film de uno de los más renombrados cineastas italianos, Alessandro Aronadio, junto a Renato Sannio. A tan solo 2 días de haber aterrizado en el gigante del streaming ya se metió en el Top 10 de diversos países, esperando entrar al ranking global.

"Ya era hora" es uno de los estrenos destacado de Netflix en marzo. (Netflix)

Más de la historia

Luego de todo el embrollo de la vida de Dante, él no puede administrar su tiempo; de hecho, siempre llega tarde y le cuesta conciliar trabajo y tiempo libre. Un 26 de octubre, día de su cumpleaños número 40, Alice le organiza una fiesta sorpresa donde él, como siempre, llega en el último momento. Cuando se despierta a la mañana siguiente, no es un día como cualquier otro. Ya ha pasado un año y él no recuerda absolutamente nada de lo que hizo. Además, se percata de que Alice está embarazada.

Pasa otro año y nace su hija. A partir de ese momento, el tiempo pasa muy rápido para él y ya no es capaz de detenerlo ni controlarlo. Además, ya no recuerda algunos de los momentos más importantes de su vida.

Edoardo Leo es uno de los actores y cineastas más respetados de Italia, y es el protagonista de "Ya era hora". (Netflix)

Ya era hora está protagonizada por Edoardo Leo y Barbara Ronchi, acompañados de Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori y Massimo Wertmüller. La fotografía es de Roberto Forza, mientras que la música es de Santi Pulvirenti.

Con una hora y 48 minutos, Ya era hora es un proyecto que cuenta una historia sencilla, pero con un mensaje muy importante que incumbe a todos, como, por ejemplo, que el tiempo se pasa ‘volando’ y no disfrutamos de lo verdaderamente importante.

Póster oficial de "Ya era hora" en su idioma original, el Italiano. (Netflix)

En Latinoamérica, Ya era hora es la cuarta película más vista en el Top 10 de Netflix, y puede verse desde el 16 de marzo en la plataforma.

