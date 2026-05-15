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Scarlett Johansson y Sebastian Stan se suman a ‘The Batman: Part 2’ junto a Robert Pattinson

La nueva entrega del universo Batman continúa sumando expectativas con la incorporación de grandes figuras de Hollywood

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Imagen de 'The Batman'
Imagen de 'The Batman'

El universo cinematográfico de Gotham se renueva una vez más con el anuncio del elenco definitivo de The Batman: Part 2. La producción, que actualmente se filma en el Reino Unido bajo la dirección de Matt Reeves, trae de regreso a Robert Pattinson como el vigilante encapuchado y suma a figuras como Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance y Brian Tyree Henry, cuyos roles generan interrogantes entre los fanáticos. El estreno está programado para el 1 de octubre de 2027 y, aunque la trama se mantiene en estricto secreto, se anticipa una exploración más profunda del hombre detrás de la máscara, junto a un escenario invernal con una Gotham cubierta de nieve.

La novedad principal es la incorporación de Scarlett Johansson y Sebastian Stan, ambos con roles muy importantes en su paso por el MCU de Marvel. Matt Reeves confirmó estas llegadas mediante publicaciones en sus redes sociales, con imágenes y frases enigmáticas que sugieren un “nuevo destino” para los actores en Gotham. Sebastian Stan fue confirmado oficialmente para interpretar a Harvey Dent, fiscal de distrito que en varias adaptaciones termina convirtiéndose en el villano Dos Caras. Por otro lado, fuentes especializadas y rumores indican que Scarlett Johansson interpretará a Gilda Dent, personaje destacado en los cómics como esposa de Harvey y elemento central en su evolución psicológica.

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Scarlett Johansson dijo que no ha visto la película de "Thunderbolts" (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La lista de incorporaciones se completa con Charles Dance, recordado por su papel en Game of Thrones, quien daría vida a Charles Dent (o Christopher Dent según algunas fuentes), padre de Harvey, sumando capas a la familia Dent y a los conflictos internos de los personajes. Brian Tyree Henry, conocido por su trabajo en Joker y Eternals, y el actor alemán Sebastian Koch, de quien aún no se conoce el personaje que interpretará, completan el grupo de intérpretes que se suman a los ya presentes en la primera entrega. Vale aclarar que parte de esta información recae en rumores o teorías.

Junto a Pattinson como Bruce Wayne, regresan Andy Serkis en el papel de Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como el comisionado Jim Gordon, Colin Farrell como Oz Cobb (El Pingüino), Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el oficial Martínez. La serie El Pingüino, ambientada poco antes de los eventos de la secuela, servirá como antesala directa al universo que Reeves amplía en su nueva película. La eventual participación de Barry Keoghan como el Joker, uno de los giros más esperados por los seguidores, aún no está confirmada.

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Sebastian Stan poses during the Oscars arrivals at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
Sebastian Stan poses during the Oscars arrivals at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

A diferencia de la primera entrega, que puso el foco en Batman como protector de la ciudad, la nueva película buscará ahondar en la personalidad de Bruce Wayne y mostrar los conflictos internos fuera del traje, lo que se conoce como “psicología del personaje”. Reeves señaló que muchas adaptaciones anteriores se centran en los orígenes del héroe; sin embargo, The Batman: Part 2 quiere retratar la evolución del hombre detrás de la máscara.

En cuanto a la producción, la filmación en el Reino Unido y la estrategia de revelar el reparto de forma gradual refuerzan una campaña que busca sostener el interés, apelando tanto a la nostalgia de los seguidores del cómic de DC como a la potencial captación de nuevos fanáticos que recién están entrando a este universo, ya sea por los comics, por algunos videojuegos, o por lo que está haciendo James Gunn, aplaudido por muchos, y repudiado por otros tantos.

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