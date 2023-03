Ya llegó a los cines “¡Shazam! La furia de los dioses”: qué está diciendo la crítica de la secuela con Zachary Levi

¡Shazam! La furia de los dioses - Tráiler #1

DC comienza en 2023 con el lanzamiento de ¡Shazam! La furia de los dioses (Shazam! Fury of the Gods) y este 16 de marzo ya puede disfrutarse en las salas de cine de Latinoamérica. La secuela de la película de 2019 está seduciendo a gran parte del público, quien se muestra muy interesado por ver una vez más la historia más colorida de este universo.

Zachary Levi regresa como Shazam, al igual que Asher Angel como la versión humana de Billy Batson y, en esta nueva historia deberán enfrentarse a las Hijas de Atlas para detener su intento de destruir el mundo. Desde ya, la nueva película obtiene una puntuación del 63% en Rotten Tomatoes, con base en más de 60 reacciones. Se espera que con el paso de los días alcance a su antecesora que obtuvo un 90%.

"¡Shazam! La furia de los dioses" se estrenó en Latam el 16 de marzo de 2023. (Warner Bros.)

Las reacciones que está generando ¡Shazam! La furia de los dioses

Respecto a la secuela también dirigida por David F. Sandberg, la crítica se encuentra un poco dividida entre muy buenas, regulares y realmente no tan buenas opiniones. Kate Erbland de IndieWire ha mencionado: “Aunque no ofrece la vertiginosa diversión de la primera película, su humor, su dulzura y sus héroes deliciosamente humanos siguen siendo virtudes en un género a menudo demasiado obsesionado con la oscuridad y la crudeza”.

Por su parte, Sophie Butcher de Empire dijo: “Más grande, más peculiar y casi más divertida que la primera, es muy entretenida a pesar de alguna trama cansina. Además, ¿quién no quiere ver a Helen Mirren como una diosa griega todopoderosa?”. Por último, dentro de las críticas positivas, Pete Hammond de Deadline aseveró: “La Shazamily está de vuelta y a una escala mucho más grande, pero en el fondo esta saga de superhéroes sigue siendo sobre la familia, y eso es lo bueno que tiene”.

Zachary Levi retorna como SHAZAM en esta nueva aventura, un poco más de 3 años de la historia original de 2019.

Por otra parte, entre las reacciones no tan a favor de ¡Shazam! La furia de los dioses están la de Frank Scheck de The Hollywood Reporter, quien asegura que “aunque la película ofrece elaboradas escenas de acción, villanos pintorescos y el argumento de salvar el mundo propio del género, le falta algo de magia”. Peter Bradshaw de The Guardian expresó: “Una enérgica secuela que, aunque es divertida, no rompe del todo el molde de las películas de superhéroes”.

“La historia original fue un éxito, pero la secuela se ve lastrada por un héroe menos vivaz y unos villanos sosos”, mencionó Owen Gleiberman de Variety. “Es excesivamente irritante, pesada y molesta, y eso se debe en gran parte a la interpretación totalmente confusa de Zachary Levi como Shazam”, no dudó en expresar Katie Walsh de Los Angeles Times.

¡Zachary Levi asiste al estreno mundial de "Shazam! Furia de los Dioses", el 14 de marzo de 2023. (REUTERS/David Swanson)

“Otorgados con los poderes de los dioses, Billy Batson y sus hermanos adoptivos todavía están aprendiendo cómo mezclar su vida de adolescentes y tener alter-egos de superhéroes adultos. Cuando las Hijas de Atlas, un trío vengativo de dioses antiguos, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy, conocido como Shazam, y su familia se ven envueltos en una batalla por sus poderes, sus vidas y el destino de su mundo”, describe su sinopsis oficial.

¡Shazam! La furia de los dioses ya disponible en cines desde este 16 de marzo.

