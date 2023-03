“The Big Door Prize”: una comedia con un mundo de posibilidades

La historia se desarrolla alrededor de Dusty Hubbard, un maestro de escuela feliz con una vida sencilla, que ve como todo el pueblo alrededor suyo reevalúa sus decisiones de vida y ambiciones según lo que dictaba la máquina

La tendencia marcada con Everything Everywhere At Once acerca de lo que podría hacer cada uno con su vida llegó al stream, The Big Door Prize llegó para ocupar ese sitio en Apple TV+. La trama central de la serie gira alrededor de una misteriosa maquina llamada Morpho, la cual tiene la capacidad de mostrarle a todas las personas que la utilicen su verdadero potencial, esto genera que todos los habitantes del pueblo den un giro a su vida y decidan poner su destino en las manos de la misteriosa máquina.

El programa se basa en el libro homónimo de M.O Walsh, publicado el 8 de septiembre del 2020, este será llevado a la pantalla chica de la mano de David West Read (Schitt’s Creek) y con la actuación estelar de Chris O´Dowd (Los Viajes de Gulliver) acompañado de Gabrielle Dennis (Triunfos Robados). Con un cast fresco y divertido las risas están aseguradas, pero esta comedia no va a estar llenas de risas vacías puesto la trama promete dar que pensar a los espectadores debido a su concepto ¿Qué podría lograr si me lo propongo?

(Apple TV+)

La historia se desarrolla alrededor de Dusty Hubbard, un maestro de escuela feliz con una vida sencilla, que ve como todo el pueblo alrededor suyo reevalúa sus decisiones de vida y ambiciones según lo que dictaba la máquina. El ver como todos parecen ser más felices, aunque hayan cambiado por completo su vida, lo hace plantearse si él es verdaderamente la mejor versión de sí mismo; mientras todo esto sucede. su esposa Cass se vuelve partidaria de la idea de que hay algo mejor para ella allá afuera. La llegada de la maquina impulsa a todos a reconciliarse consigo mismo y sus metas en la vida.

La serie invita a cuestionarse a uno mismo respecto a sus decisiones, desde laborales hasta personales, por lo que se va a ver como personas que aparentemente estaban felices en su trabajo o pareja deciden cambiar por completo su vida de la noche a la mañana. Esto es algo con lo que el espectador fácilmente se puede identificar desde su punto de vista, puesto que la idea de que hay algo que podrías hacer es algo que muchas personas tienen y no se deciden a seguir por miedo al cambio o que puedan empeorar las cosas.

(Apple TV+)

Apple TV+ ya dio programas motivadores como Ted Lasso que encantaron a la audiencia a base de empatía y calidez para el espectador, The Big Door Prize es la nueva apuesta de la compañía de la manzana para seguir fidelizando espectadores en la era del streaming.

Vas a poder ver este programa a partir del 29 de marzo en Apple TV+.

