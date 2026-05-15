El live-action de The Legend of Zelda finaliza rodaje en Nueva Zelanda y adelanta fecha de estreno

El live-action de "The Legend of Zelda" se ha desarrollado desde 2023. (X/Nintendo)

La esperada adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda, supervisada por Nintendo, finalmente se estrenará el próximo 30 de abril de 2027, tras un cambio inesperado en el calendario que adelanta su lanzamiento mundial. Así lo anunció el mítico Shigeru Miyamoto a través de la cuenta oficial de Nintendo Japón en X, informando que todo el equipo está trabajando intensamente para entregar la película al público lo antes posible y agradeciendo a los seguidores por su paciencia durante el proceso.

El rodaje, realizado en Nueva Zelanda, concluyó recientemente, dejando a la comunidad internacional a la espera de ver cómo será llevada al cine una de las franquicias de videojuegos más influyentes de la historia. No olvidemos que, históricamente, las adaptaciones de videojuegos al cine no son muy bien recibidas por el público en general, algo que comenzó a cambiar parcialmente gracias a producciones como la serie The Last of Us e incluso la película animada de Super Mario, aunque en este apartado el equilibrio es relativo, ya que el cine de animación siempre supo mantenerse fiel en cuanto a adaptaciones o reinterpretaciones, teniendo como ejemplo a película como Fatal Fury: The Motion Picture o Street Fighter II: The Animated Movie si hablamos de animación tradicional, o Final Fantasy VII - Advent Children y Resident Evil: Damnation, metiéndonos de lleno en la animación 3D.

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Street Fighter II: The Animated Movie

La producción del live-action de The Legend of Zelda comenzó en noviembre de 2025 en Nueva Zelanda, elegida por la diversidad de sus paisajes, que han enriquecido otras franquicias cinematográficas. Nintendo y Arad Productions apostaron por un reparto joven: Benjamin Evan Ainsworth interpretará a Link, mientras que Bo Bragason asumirá el papel de la princesa Zelda. Aunque no ha habido confirmación oficial sobre ciertos personajes, imágenes tomadas durante la filmación sugieren que Dichen Lachman, reconocida por sus roles en Neighbours y Altered Carbon, podría interpretar a Impa, un personaje clave del universo Zelda.

El equipo responsable incluye figuras con experiencia en grandes producciones: Wes Ball, director de la saga The Maze Runner y de Kingdom of the Planet of the Apes, está al frente del proyecto. Lo acompaña el director de fotografía Gyula Pados, quien también participó en las entregas antes mencionadas y aporta su visión visual, prometiendo un nivel técnico de alta calidad. El cierre del rodaje fue marcado por la publicación de una fotografía en el set, donde se observa el característico atuendo de Link, lo que sugiere una fidelidad al material original, tanto en el estilo clásico como en referencias a títulos recientes de la saga de videojuegos.

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(Foto: El Viaje de Chihiro/Studio Ghibli)

Durante distintas entrevistas, Wes Ball ha manifestado su intención de equilibrar una narrativa seria y dinámica con la fantasía lúdica que caracteriza a la franquicia. Su visión se inspira en el trabajo de Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli y director de clásicos como Spirited Away (El viaje de Chihiro). Los fanáticos de la franquicia, que no son pocos, esperan que este homenaje se traduzca en una atmósfera cuidada y artísticamente detallada, capaz de atraer a personas de todas las edades. Las primeras imágenes y filtraciones desde el set han incrementado las especulaciones sobre la fidelidad del guion tanto a los juegos originales como a los modernos. Se han observado elementos como la túnica verde tradicional de Link (que ya mencionamos) y la presencia de animales emblemáticos, como un perro parecido al Hylian Retriever que aparece en Breath of the Wild.

Por su parte, Nintendo también aprovecharía la atención generada por la película para lanzar durante la próxima temporada festiva un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, de modo que el estreno de la película coincida con movimientos clave en el ámbito de los videojuegos. Para el público general, este acontecimiento podría convertirse en una de las mayores convergencias entre el cine y los videojuegos en la historia reciente, acercando a nuevas generaciones a la franquicia y renovando el interés mundial por el legado creativo de Nintendo, tanto en la pantalla grande como en las consolas.

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