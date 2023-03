Star+ realizará un Watch Party con el Kun Agüero por Barcelona vs. Real Madrid

La transmisión por Twich es una colaboración de Kun y la plataforma de streaming. (Star+)

Te puede interesar: “Ted Lasso”, “El estrangulador de Boston” y “Extrapolations”, entre los estrenos del 13 al 19 de marzo

El ex futbolista argentino Kun Agüero vivirá la emoción con el público el próximo domingo 19 de marzo, fecha del clásico más importante de España entre Barcelona y Real Madrid. La transmisión será paralela e interactiva para los seguidores de Kun en Twitch y los suscriptores de Star+.

El partido se llevará a cabo en el icónico estadio Camp Nou y contará con la participación de ambos equipos para definir quién quedará en pie en el torneo. Como se recuerda, los culés se mantienen como líderes de LaLiga con nueve puntos por encima del cuadro merengue. El encuentro será a las 16:50 horas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; 15:50 en Bolivia y Venezuela; y 14:50 en Colombia, Ecuador y Perú.

El partido de Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo el 19 de marzo. (AP Foto/Bernat Armangue)

Ese mismo día también se verán otros importantes partidos desde la plataforma de streaming: Lazio vs. Roma, Inter vs. Juventus, Ajax vs. Feyenoord y PSG vs. Rennes. Y el sábado 18 se transmitirán Southampton vs. Tottenham, Chelsea vs. Everton y Udinese vs. Milan.

Te puede interesar: “Only Murders in the Building”: Meryl Streep en el primer adelanto de la tercera temporada

La agenda de futbol europeo en Star+ incluye todo el contenido relacionado a LaLiga, Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, EFL Championship, FA Cup, LaLiga Smartbank, la Serie A Femenina y la Superliga de Turquía.

El Kun Agüero comentará en vivo el encuentro del clásico más importante de España. (Twitch)

Kun Agüero y su popularidad en Twitch

Te puede interesar: “El oso” regresa este año con la temporada 2: mira el primer teaser

Sergio Agüero, más conocido por su apelativo “Kun”, ha ganado gran popularidad en Twitch desde que se lanzó como streamer durante la pandemia en 2020. A casi tres años de su debut como celebridad de internet, el ex jugador de la Selección Argentina tiene millones de seguidores en esta plataforma y ha sido invitado a múltiples eventos globales junto a otros streamers famosos.

Desde el 2022, Kun organiza junto a Star+ una serie de transmisiones alternativas a las convencionales de televisión bajo el nombre de ESPN Watch Party. A través de este espacio, mira y comenta partidos internacionales de fútbol, además de interactuar con otras grandes figuras del deporte.

Seguir leyendo: