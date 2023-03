“El estrangulador de Boston”: qué dicen las primeras críticas de la película con Keira Knightley y Carrie Coon

Relato sobre los pioneros reporteros que dieron a conocer la historia de los famosos asesinatos del Estrangulador de Boston de los años 60.

Creada y dirigida por Matt Ruskin, El estrangulador de Boston (Boston Strangler) es una película de drama e intriga basada en hechos reales, que está a pocas horas de aterrizar en Star+. No obstante, que aún no se encuentre disponible no es pretexto para que conocedores y especialistas no estén dando sus esperadas opiniones sobre ella.

La historia sigue a la reportera muy ingeniosa y algo infravalorada, Loretta McLaughlin (Keira Knightley), quien se convierte en la primera persona (y mujer) en vincular los asesinatos de varias féminas en Boston, a mano de un misterioso hombre. Debido a esa cadena de crímenes y ante la indiferencia de su jefe, decide adentrarse en la estremecedora historia de dichos sucesos.

Keira Knightley y Carrie Coon protagonizan "El estrangulador de Boston". (20th Century Studios)

Quien es Loretta McLaughlin

Es una joven, felizmente casada y madre de tres hijos, así como también una reportera de estilo de vida en el Record American, un periódico que se ve por debajo de sus competidores. Con la ilusión de salir de la plantilla en la que se siente arrinconada, e integrarse a un área más relevante, la periodista descubre un vínculo entre los asesinatos de varias mujeres adultas y la maquiavélica firma del asesino: un garrote atado al cuello de las víctimas violadas.

Al respecto, su editor Jack (Chris Cooper) se muestra reacio a dejarla investigar, pero luego llega a un acuerdo y le da luz verde para hacerlo, con la ayuda de una valiente colega, Jean Cole (Carrie Coon). Es así como inicia su nuevo desafío personal y profesional.

"El estrangulador de Boston" se estrena el 17 de marzo de 2023. (Star+)

Qué está diciendo la crítica de esta nueva producción

Courtney Howard de The Variety es una de las primeras figuras conocedoras y críticas en la industria que se está refiriendo a El estrangulador de Boston de una forma bastante amplia. “Hace una mordaz denuncia del chapucero y sexista trabajo policial que podría haber resuelto el caso, y rinde homenaje a las dos mujeres que abrieron la investigación”, expresó en una nota. “Ruskin demuestra una gran destreza visual, colocando a sus protagonistas estratégicamente dentro del encuadre como forma de rastrear sus mentalidades y motivaciones”, agregó.

Según Samantha Bergeson de IndieWire, “se atraganta con el análisis sexista, pero esta película - bien investigada - sigue siendo un soplo de aire fresco dentro del retrato de la violencia en pantalla del género ‘true crime’”. “Keira Knightley y Carrie Coon son unas investigadoras perfectas. Inteligente y poderosamente discreta, Ruskin ha hecho un homenaje inteligente y sin sentimentalismo a McLaughlin y Cole”, dijo Sheri Linden de The Hollywood Reporter.

Las reconocidas actrices Keira Knightley y Carrie Coon protagonizan "El estrangulador de Boston", basada en hechos reales y dirigida por Matt Ruskin.

Por otra parte, Brent Simon de AV Club, detalló: “A pesar de los talentos de Knightley, Carrie Coon y Chris Cooper, esta adaptación ‘true crime’ nunca resuelve el caso”. Una reacción más es la de Peter Bradshaw de The Guardian: “Un director como Jonathan Demme o David Fincher habría ido a la yugular con esta clase de material, pero Ruskin parece un poco pusilánime”, aseveró.

El estrangulador de Boston es uno de los thriller psicológicos más esperados del mes en streaming, donde brillan juntas Knightley y Coon, y ya está en Star+.

