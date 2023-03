“The Last Of Us” es la adaptación más exitosa de un videojuego llevado a la televisión

Octavo episodio de esta serie basada en el popular videojuego. Es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Desde hace un par de décadas el cine y la televisión han optado por llevar a la pantalla algunas series y películas que se basan en populares videojuegos. Los resultados han sido mixtos; algunos títulos son bien recibidos y otros han sido odiados y hasta olvidados. En el caso de la serie The Last Of Us, estrenada en enero pasado, cada semana su popularidad aumenta. Esto ha conseguido que ahora la serie se posicione como la adaptación más exitosa de un juego de consola llevado a la televisión.

El drama apocalíptico no solo encabeza las listas de audiencia. Un reciente estudio realizado por el casino online 6Takarakuji dio a conocer esta noticia, para ello la empresa comparó las clasificaciones de IMDB de videojuegos populares con sus adaptaciones de series de televisión para descubrir cuáles han tenido mayor éxito. Para llegar al resultado obtenido se promediaron las calificaciones de los usuarios tanto del videojuego como de la serie de televisión para cada título, y solo se tuvo en cuenta la primera entrega del juego y la serie.

"The Last Of Us" es protagonizada por Pedro Pascal. (HBO)

Los resultados mostraron que The Last of Us es la mejor adaptación de un videojuego a televisión de todos los tiempos, con una calificación promedio de 9.5 por parte de los usuarios de IMDB. La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha conquistado a los fanáticos y eso quedó demostrado con este análisis que reveló que mientras el juego tiene una calificación de 9.7 por parte de la audiencia, ese mismo público califico a la serie de HBO con un puntaje de 9.3. Es decir que la diferencia entre uno y otro es de apenas 0.4 puntos.

Según el estudio, esta producción que llegará a su final el próximo 12 de marzo es una de las dos únicas adaptaciones televisivas con una calificación superior a las nueve estrellas en IMDB, la otra es Arcane: League of Legends. En el análisis realizado por el casino, el programa de Netflix, The Witcher, protagonizado por Henry Cavill ocupó el segundo lugar del ranking, con una calificación promedio de 8.3, ya que mientras el videojuego ostenta un 8.5 de calificación, la serie tiene 8.1.

"The Last Of Us" sigue obteniendo elogios y su {exito continúa incrementándose. (HBO Max)

Por su parte Arcane: League of Legends ocupó el tercer lugar con una calificación promedio de 8.1 entre ambos formatos. El programa tiene una calificación de 9.0, con lo que se convierte en el show de Netflix mejor calificado en su historia, mientras que el videojuego recibió una aprobación de 7.2. Esta es una de las varias adaptaciones en las que la serie de televisión obtuvo una puntuación más alta que el juego en el que se basa.

La cuarta posición de este listado es para Castlevania con un puntaje promedio de 8.05. El juego original de 1986 recibió una calificación de 7.8 cifra superada por su adaptación televisiva la cual obtuvo 8.3 de aprobación. El programa de televisión original de Paramount+, Halo, ocupó el quinto lugar, con una calificación de 7.95 en el videojuego y la adaptación televisiva. El programa de 2022 obtiene una puntuación de 7.1, que es inferior a la calificación de 8.8 que se le dio al juego original.

El tercer sitio de este ranking fue para "Arcane: League of Legends". (Netflix)

Tron ocupa el sexto lugar con un promedio de 7.85 ya que mientras el videojuego creado en 1982 tiene una aprobación de 7.5, la serie estrenada en 2012 alcanzó el 8.2 de calificación. Dragon Age: Absolution ocupa el séptimo lugar, ya que la serie animada recibió 6.4 de aprobación, una cifra baja en comparación del juego que tienen 9.1. Juntos producen un promedio de 7.75.

El drama criminal británico Gangs of London, protagonizado por el actor de Peaky Blinders, Joe Cole, ocupa el octavo lugar con un promedio de 7.7. para el juego y el programa de tv. Este último recibió un puntaje de 8.1, mientras que el juego original de Sony tuvo 7.3 de calificación. El noveno lugar es un empate el clásico de culto Earthworm Jim, Sonic the Hedgehog y Mass Effect. Los tres tienen una calificación promedio de 7.45 estrellas en IMDB cuando se combinan con sus juegos originales.

"The Witcher" es la segunda mejor adaptación de un videojuego a la televisión. (Netflix)

Finalmente el décimo lugar es para The Legend of Zelda con una calificación promedio de 7.3. El clásico retro estrenado en 1986, que sigue al personaje místico Link mientras intenta salvar la tierra de Hyrule, tiene una aprobación de 8.6 estrellas y la producción televisiva The Legend of Zelda, ostenta 7.3 de calificación.

Los resultados de este análisis reveló que The Last of Us es la mejor adaptación de videojuego a televisión de todos los tiempos recibió una renovación anticipada para una segunda temporada tras el estreno del show el pasado 15 de enero, cuyo primer capítulo llegó a más de 22 millones de espectadores durante su semana de estreno, lo que la convirtió en el segundo debut de la serie más visto de HBO , sólo detrás House of the Dragon. La compañía también informó el programa tuvo un crecimiento del 22% de audiencia durante las siguientes semanas.

La serie "Castlevania" ocupa el cuarto lugar del listado. (Netflix)

Puedes disfrutar de The Last Of Us que se encuentra disponible a través de la plataforma de HBO Max.

