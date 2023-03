Bob Odenkirk protagonizará la remake de una película considerada como la peor en la historia del cine

Bob Odenkirk será el protagonista de una película remake de otra liderada por Tommy Wiseau.

El tiempo pasa y nadie olvida The Room, el clásico con Tommy Wiseau que desde su lanzamiento en 2003 sobresalió en la industria del cine por ser una disparatada comedia. Al respecto, este 9 de marzo se ha dado a conocer que Bob Odenkirk, la reconocida estrella de Better Call Saul protagonizará un remake de dicha película, para una organización benéfica llamada The Foundation for AIDS Research, y el propio actor lo confirmó a través de sus redes sociales.

“Esto es real. Es verdad. Y déjenme decirles que hice todo lo posible para VENDER cada línea, tan honestamente como pude... y me lo pasé genial”, escribió en la publicación que está llamando la atención de todo el mundo.

Imagen publicada por Mike Flanagan con relación a la noticia de que Bob Odenkirk protagonizará el remake de "The Room". (Mike Flanagan Twitter)

La trama de The Room y más

The Room es considerada por muchos como una de las peores películas de la historia. Es un drama de culto de 2003, dirigido, producido y escrito por Wiseau, junto con Juliette Danielle y Greg Sestero. La película cuenta la historia de Johnny y su prometida Lisa (que poco antes de casarse se acuesta con el mejor amigo de él). Pero en medio hay varias tramas que se quedan a mitad de camino o sin explicar nunca cómo terminan.

¿Sabías que la versión original de la historia fue escrita como obra de teatro? Así es. Y todo fue debido a la relativa baja popularidad del género y la frustración que le generó a Wiseau el rechazo que obtuvo por publicar la historia en forma de novela. Fue por ello que finalmente decidió adaptar el material a largometraje.

Tommy Wiseau en "The Room". (Wiseau-Films)

The Room ha recibido críticas de todo tipo por su calidad, técnica y artística, entre otras características que la han convertido para bien o para mal en un todo un clásico. Muchos espectadores la recuerdan como una película divertida que conlleva a burlarse de sus fallas. Ahora, más temprano que tarde los fans y el público en general tendrán la oportunidad de volver a vivirla con Odenkirk recreando sus líneas.

Una de las reacciones más sobresalientes a lo largo del tiempo ha sido la de Richard Brody de The New Yorker, quien mencionó: “Una experiencia irresistible. A diferencia de muchas películas de bajo presupuesto, tiene una apariencia vagamente profesional en el maquillaje, el vestuario y la iluminación”.

Bob Odenkirk recreará las principales líneas de la nueva película basada en "The Room". (Reuters)

Luego de The Room ganarse el título como la peor película de la historia del cine, el mundo espera muy activo su llegada con Odenkirk a la cabeza. Mientras, el talento del actor puede disfrutarse en Better Call Saul en Netflix.

