“Siete reyes deben morir”: así es el nuevo film de Netflix que sigue la historia de “The Last Kingdom”

Llega a Netflix el film basado en la popular serie ‘The Last Kingdom’

Seven Kings Must Die, es el nombre original de esta película derivada de la serie The Last Kingdom que puede verse en Netflix, que adaptará los tres libros restantes de la saga literaria de Cornwell. El film contará nuevamente con Alexander Dreymon en el papel central de Uthred que se trasladó a Hungría y al Reino Unido para grabar partes de las escenas que se verán en la cinta a partir de 13 de abril también en Netflix. La razón para filmarla, según palabras del productor Nigel Marchant fue simple: a pesar de que la saga cierra sin dejar cuestiones pendientes, “siempre hubo una historia más que queríamos contar”.

La serie The Last Kingdom se estrenó en 2015 con un gran éxito en BBCTwo. Luego llegó a América Latina a través de History para más tarde arribar a Netflix en 2018. La ficción se basó en las novelas de Bernard Cornwell, The Saxon Stories, en la que se adaptaron los 10 primeros libros de la saga. La trama de la serie lleva a la acción hasta el siglo XI en Inglaterra, un momento histórico donde los enfrentamientos bélicos entre los vikingos que ocupaban el territorio danés y los ingleses, estaba a la orden del día. Pero el Reino de Wessex, al que remite la serie como el útlimo reino de los siete en vigencia, era el único que sobrevivía, con Alfredo el Grande a la cabeza. Allí vivía el sajón adoptado por los daneses, Uthred, que deberá definir a quién va a defender.

John Buick como el King Owain, Ross Anderson como Domnal, Alexander Dreymon como Uhtred, Ingrid Garcia Jonsson como Brand y Rob Hallett como el rey Constantino Cr. Courtesy of Netflix © 2023

En el film Siete reyes deben morir se contará la historia de Uhtred embarcado en nuevas batallas, luego de haber recuperado la localidad de Bebbanburg, el hogar de sus antepasados. Pero esta paz que parece haber alcanzado se verá alterada cuando entre en acción Eduardo de Wessex quien intentará traicionarlo. La idea de una Inglaterra unida y sin fracciones enfrentadas parece una utopía.

La sinopsis adelanta que Uhtred “con la ayuda de nuevos aliados, juntos combaten a nuevos enemigos. Tras la muerte del rey Eduardo se desencadena una cruenta batalla por la corona, en la que tanto herederos rivales como fuerzas invasoras luchan por el poder. Cuando una alianza solicita la ayuda de Uhtred para llevar sus planes a buen puerto, este tiene que elegir entre las personas que más quiere y el sueño de una Inglaterra unificada”. En el film se verá el paso del tiempo en el rostro de este héroe y también consistirá en un viaje final que le dará un cierre a esta historia que tanto atrapó a los espectadores.

El cierre definitivo llegará con esta película que se estrenará en abril en Netflix Cr. Courtesy of Netflix © 2023

La película contará con la dirección de Ed Bazalgette y con Martha Hillier como guionista. Además de Dreymon el elenco lo completan Finn Elliot como el joven Uhtred, Ruby Hartley como Stiorra, Olly Rhodes como Osbert, Timothy Innes como el rey Eduardo, Rod Hallett como el rey Constantino, Sonya Cassidy como Eadgifu, Harry Gilby como Aethlstan, Ewan Horrocks como Aelweard, Mark Rowley como Finan, Arnas Fedaravicius como Sihtric, Cavan Clerkin como el padre Pyrlig, Eliza Butterworth como Aelswith, Phia Saban como Awelwynn, Stefanie Martini como Lady Eadith, Eva Birthistle como la abadesa Hild, Patrick Robinson como el padre Benedict, Ryan Quarmby como Cynlaef.

Puedes ver The Last Kingdom con sus 5 temporadas en Netflix y Siete reyes deben morir a partir del 13 de abril en la misma plataforma

