Jennifer Lawrence regresa a la comedia con “Hazme el favor”: mira su primer tráiler oficial

Hazme el favor (No Hard Feelings) es la producción en camino protagonizada por Jennifer Lawrence (No mires arriba, Los juegos del hambre) en la piel de una particular chica que hará todo por conseguir el dinero que necesita para sobrevivir como una adulta responsable. Es dirigida por Gene Stupnitsky (Chicos buenos) y se estrena el 22 de junio

La comedia cuenta que a punto de perder la casa de su infancia, Maddie descubre un interesante anuncio de trabajo: padres adinerados y controladores buscan a alguien que ‘salga’ con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que se vaya a la universidad. Para su sorpresa, Maddie pronto descubre que el torpe Percy no es cosa segura.

Primeras imágenes de "Hazme el favor". (Sony Pictures)

Además de Lawrence, el reparto oficial de Hazme el favor se integra por Andrew Barth Feldman como Percy, Matthew Broderick como el padre de Percy, Laura Benanti como la madre de Percy, entre otros.

