“Saint Seiya: The Beginning”: la versión live action de “Los cabelleros del zodiaco” lanza nuevo adelanto

Adaptación en live action del clásico anime. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Masami Kurumada. (Toei Animation)

Cada vez falta menos para que los amantes de la clásica animación de los 80 Los caballeros del zodiaco, puedan disfrutar de la adaptación que este título tendrá a través de una película live action títulada Saint Seiya: The Beginning. A poco más de un mes que el film llegue a carteleras en Japón (aún se desconoce cuando estrenará en Latinoamérica), se estrenó un nuevo tráiler que muestra más a detalle a algunos de los famosos personajes encarnados, quienes serán interpretados por populares actores asiáticos y estadoudidenses como Sean Bean (Juego de Tronos) y Arata Mackenyu (One Piece).

Programada para llegar el 28 de abril, la adaptación al anime de Caballeros de zodiaco ha sido uno de los títulos más populares entre niños y adolescentes durantes las últimas cuatro décadas. Ahora el clip recién lanzado ha mostrado a algunos de sus personajes principales como Seiya (Pegaso) o Ikki (Fenix), quienes aparecen teniendo vistosas batallas con sus enemigos. El nuevo adelanto de 60 segundo está plagado de escenas de acción en donde se piuede ver a los mencionados caballeros realizando sus emblemáticos ataques. Las breves escenas parecen confirmar que el film seguirá la premisa del material original.

Nueva adaptación del clásico animado japonés. (Toei Animation)

En una reciente entrevista los productores de este largometraje revelaron que se tienen planes para crear un universo de películas de acción en vivo de Los caballeros del zodiaco y por eso, entre sus planes están realizar tres entregas más. En esta primera parte hasta el momento solo están confirmados para aparecer Seiya e Ikki, lo que indica que el film profundizará en la historia de cada uno de estos caballeros y se agregará al resto de los personajes más adelante en las próximas producciones de la franquicia.

La adaptación del anime verá a los actores Arata Mackenyu como Seiya, Madison Iseman como Sienna, Sean Bean como Alman Kido y Famke Janssen como Guraad. El proyecto es dirigido por Tomasz Baginski (The Witcher), mientras las escenas de acción están coordinadas por Andy Cheng, quien trabajó anteriormente en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y Rush Hour 2. El guión está escrito por Matt Stuecken y Josh Campbell (Avenida Cloverfield 10).

La película estrenará en Japon el 28 de abril. (Toei Animation)

Mackenyu, el protagonista de la película, no es ajeno al mundo de las adaptaciones de acción en vivo, ya que este esperado proyecto se suma a su próximo trabajo en One Piece, la adapatación que Netflix está realizando de la famosa serie animada y en donde el actor dará vida a Zoro, uno de los personajes principales de la historia. En una entrevista en Japón que ofreció hace unos días, Arata se mostró orgulloso de su trabajo en Saint Seiya: The Beginning. “No hay muchas de estas oportunidades para los asiático-estadounidenses, y es una oportunidad para mostrarle al público que existen talentos asiático-estadounidenses y que podemos brindar tanta diversión, emoción y talento a un papel principal”, dijo.

La clásica franquicia publicada en la revista Weekly Shonen Jump es una de las producciones de acción más respetadas de todos los tiempos. Se ha diversificado a numerosas series de anime, secuelas y spin-offs desde su debut hace varias décadas. Ahora el largometraje llegará a la pantalla grande de una manera completamente distinta. El anime ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y se ha vuelto popular en todo el mundo.

Arata Mackenyu dará vida a Seiya. (Toei Animation)

Saint Seiya es una creación de Masami Kurumada y desde ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y se ha vuelto popular en todo el mundo. El personaje principal, Seiya, será interpretado por Mackenyu, quien hizo su primera aparición en una película de Hollywood en Pacific Rim: Uprising y estew significará su primer protagónico en una película estadounidense. Además, actores talentosos de Hollywood como Sean Bean de la serie El señor de los anillos y Juego de tronos y Famke Janssen de la saga X-Men se le unirán como parte del elenco.

Antes de que esta película llegue a Latinoamérica se puede disfrutar de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco de 2019 que está en Netflix.

