Ian McKellen y Patrick Stewart podrían volver como Magneto y Xavier al universo de películas de Marvel

Ian McKellen como Magneto en la serie de películas de X-Men.

Recientemente, a través de una entrevista de ET Online con el actor Patrick Stewart, se conocieron algunos detalles sobre su veterano amigo, el actor Ian McKellen y la participación de su personaje en el MCU, en un futuro no muy lejano. Sobre McKellen cabe recordar que ha dado vida a Erik Lehnsherr/Magneto en diversas producciones como X-Men, desde el 2000 hasta el 2014.

Luego de ese último año muchos creyeron que sería el final para el británico de actualmente 83 años, pero al parecer no será así. Stewart insinuó que podría haber más de Magneto y el Profesor X en el futuro de Marvel. “Sir Ian y yo no hemos terminado. Aún tenemos planes”, aseguró. El comentario está generando reacciones de todo tipo para los fans, aunque por el momento, no se sabe bien en qué proyectos volverían los populares mutantes.

Ian McKellen es un querido actor británico muy conocido en el MCU y otros universos cinematográficos. (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

McKellen en el MCU y otros universos

El actor debutó como el villano de X-Men (2000) y regresó en las siguientes dos entregas: X-Men 2 (2003) y X-Men 3: la batalla final (2006). Posteriormente se le volvió a ver en Wolverine: inmortal (2013) y por último en X-Men: Días del futuro pasado (2014). Su personaje Magneto se caracteriza por ser un poderoso terrorista mutante con la habilidad de generar y controlar campos magnéticos mentales. Se le considera como el enemigo más excelso que han tenido los X-Men desde su creación, además que es el padre de Quicksilver, la Bruja Escarlata y Polaris. Luego de sus apariciones en estos films, no se supo más de él en el MCU.

Por otro lado, sus otros últimos trabajos cinematográficos fuera de Marvel , pero en grandes franquicias fueron caracterizando a Gandalf the Grey en El Hobbit: un viaje inesperado (2012), El Hobbit: la desolación de Smaug (2013) y El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos (2014).

La última película de Ian McKellen en X-Men fue en 2014 con "X-Men: Días del futuro pasado". (20th Century Fox)

Volviendo con McKellen y su papel de Magneto, se rumorea que existe una gran posibilidad de que vuelva para Deadpool 3, ya que es la candidata más probable en el futuro próximo, debido a que Hugh Jackman (Wolverine) estará presente. Cabe resaltar que en las dos primeras películas con Ryan Reynolds, las referencias a la franquicia X-Men fueron muy notorias. Otros también dicen que es posible lo integren al elenco de Avengers: Secret Wars, película que se espera para el 2026, de la que muchos han hablado que traerá a numerosos personajes reconocidos. Sin embargo, nada es seguro hasta que se publique información oficial.

Por el lado de Patrick Stewart, el actor que actualmente protagoniza Star Trek: Picard en Paramount+, recientemente participó del MCU como uno de los Illuminati en Doctor Stranger: en el multiverso de la locura. Antes de eso participó en Logan. Pero su participación y caracterización es tan icónica que siempre está regresando al personaje.

Magneto ha sido el villano más ilustre de los X-Men. (20th Century Fox)

Un dato curioso respecto a los personajes más destacados de McKellen en el mundo del cine, es que alguna vez mencionó que Gandalf aplastaría a Magneto, pues “el viejo se las sabe todas”, dijo. Sin embargo se conoce que es tanto el aprecio que le tiene al Universo Cinematográfico de Marvel, que estaría más que feliz por volver.

Puedes ver las películas de X-Men en Disney+.

