Ya se prepara la nueva serie del universo “The Walking Dead”: primeras imágenes del regreso de Daryl

Daryl Dixon tendrá su propia serie ambientada en Europa

Los muertos vivos están más presentes que nunca y los spin-off se suceden unos tras otros. Así es como el personaje de Daryl Dixon surgido de The Walking Dead (la serie terminó en 2022) interpretado por el actor Norman Reedus, tendrá su propia serie.

Esta ficción contará en su elenco con Anne Charrier (Persona non grata) en el rol de Gemet, Clémence Poésy (Tenet, 127 horas) como Isabelle, Eriq Ebouaney (Hitman) interpretando a Lalau, Adam Nagaitis como Quinn, dueño de un club nocturno clandestino, Laika Blanc Francard (Ma nuit) en el rol de Sylvie, Romain Levi (Los salvajes) como Codron y Louis Puech Scigliuzzi interpretará a Lauren. El rol de Poésy es presentado como “un miembro de un grupo religioso progresista que une fuerzas con Daryl en un viaje por Francia y se encuentra confrontando su oscuro pasado en París”.

Norman Reedus y Clémence Poésy en pleno rodaje en Francia

Esta nueva ficción fue anunciada en 2020 y en principio iba a contar la historia de Daryl y de Carol (Melissa McBride), dos de los personajes que estaban desde el inicio de The Walking Dead y a su vez ambos fueron super adorados por los fans. Pero finalmente Carol no será de la partida de este spin off. Así se anunciaba a través de un comunicado emitido por AMC, la señal por donde se verá esta propuesta: “Desafortunadamente, no puede participar en el spin-off que anunciamos previamente, centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y rodará en Europa este verano y llegará el año que viene. Moverse a Europa era imposible para ella por problemas de logística”.

Lo cierto es que este spin off contará con Daryl quien recorrerá Europa y en principio tomará el título de The Walking Dead: Daryl Dixon. David Zabel ejercerá como productor ejecutivo y showrunner mientras que Scott M. Gimple, Angela Kang, Reedus, Greg Nicotero, Brian Bockrath y Daniel Percival serán los productores ejecutivos en conjunto con AMC Studios. Por lo pronto, las grabaciones se llevan a cabo en Fort de Cormeilles, en París, durante cuatro semanas. Desde allí comenzaron a circular algunas imágenes del rodaje de la serie en las redes sociales de algunos actores y de páginas referidas al universo de The Walking Dead.

Norman Reedus como Daryl Dixon en pleno rodaje en Francia

Una de las sinopsis que se dieron a conocer informa que “Daryl llega a la costa de Francia y lucha por reconstruir el cómo llegó allí y por qué. La serie sigue su viaje a través de una Francia rota pero resistente mientras espera encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, a medida que hace el viaje, las conexiones que forma a lo largo del camino complican su plan final”.

Scott M. Gimple describió también con sus palabras cómo se mostrará a Daryl en esta nueva serie: “En Francia, en un país que está pasando por el apocalipsis, todo es completamente diferente. Tendrá que reinventarse a sí mismo, tendrá que encontrarse a sí mismo alejado de las únicas personas en el mundo con las que se siente cómodo”.

(AMC)

Este no sería el único spin off que tendrá The Walking Dead. También se está gestando una ficción protagonizada por el personaje de Maggie (Lauren Cohan) que se llamará The Walking Dead: Dead City. A su vez Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) también contarán con su propia historia derivada. Cabe resaltar que la ficción original cuenta ya con algunos spin-off, pero el primero de ellos, llamado Fear the Walking Dead, estrena su octava y última temporada en mayo de este año. La segunda parte llegará a finales de 2023.

