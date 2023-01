Estrenos de Apple TV+ en febrero: la nueva película de Julianne Moore, el drama “Dear Edward” y la comedia “Hello Tomorrow!”

"Sharper" se desarrolla dentro de los secretos de la ciudad de Nueva York, desde los áticos de la Quinta Avenida hasta los rincones sombríos de Queens. Las motivaciones son sospechosas y las expectativas se ponen patas arriba cuando nada es lo que parece. (Apple TV)

Apple TV+ se alista para dar la bienvenida al próximo mes con nuevas series y películas originales en su catálogo. Entre lo más esperado figuran la película Sharper, un thriller psicológico que protagonizan Julianne Moore, Sebastian Stan y John Lithgow; y la nueva serie de suspenso y acción Liaison, con las actuaciones de Vincent Cassel y Eva Green. Descubre aquí el listado completo de todos los lanzamientos en febrero.

Dear Edward – 3 de febrero

Escrita y producida por Jason Katims, el drama cuenta con la participación de Connie Britton (The White Lotus) y Taylor Schilling (Orange is the New Black) en los roles protagónicos. La historia se basa en la novela homónima de Ann Napolitano y cuenta la travesía de Edward Adler, un niño de 12 años que sobrevivió un accidente aéreo que mató a todos los pasajeros, entre los que estaba su familia. En este panorama desgarrador e inspirador, él y más personas afectadas harán nuevos vínculos entre amistades, romances y comunidades.

Debutará con los primeros tres episodios de su primera temporada el viernes 3 de febrero de 2023, seguida de un nuevo episodio semanal todos los viernes hasta el 24 de marzo de 2023.

Taylor Schilling es una de las protagonistas de "Dear Edward". (Apple TV+)

Sharper – 17 de febrero

Julianne Moore (Siempre Alice) protagoniza esta película que se ambienta en la ciudad de Nueva York, donde los secretos se ocultan desde los áticos de la Quinta Avenida hasta los rincones más oscuros de Queens. Es un largometraje de thriller psicológico y misterio dirigido por Benjamin Caron. Actúan también Sebastian Stan, Justice Smith, la novata Briana Middleton y John Lithgow.

La película con Julianne Moore es un thriller psicológico y de misterio. (Apple TV+)

Hello Tomorrow! – 17 de febrero

Comedia de diez episodios que protagoniza y produce Billy Crudup (The Morning Show). “Ambientada en un mundo retro-futurístico, centra en un grupo de vendedores viajeros que venden tiempos compartidos en la luna. Crudup interpreta a Jack, un vendedor de gran talento y ambición, cuya fe inquebrantable en un futuro más brillante inspira a sus compañeros de trabajo, revitaliza a sus clientes desesperados, pero a la vez amenaza con dejarlo peligrosamente perdido en el mismo sueño que lo sustenta”, así anticipa su premisa oficial.

El viernes 17 de febrero, se lanzarán los primeros tres episodios y la temporada continuará con un nuevo episodio semanal, todos los viernes, hasta el 7 de abril de 2023. Cada capítulo tiene media hora de duración.

Billy Crudup actúa y produce la comedia de diez episodios. (Apple TV+)

The Reluctant Traveler – 24 de febrero

Eugene Levy (Schitt’s Creek) hace un viaje a los más hermosos e intrigantes destinos del mundo (Costa Rica, Finlandia, Italia, Japón, Maldivas, Portugal, Sudáfrica y Estados Unidos). Él se hospedará en hoteles y se acercará a las diversas culturas que le rodean en una producción que significa un desafío para su carrera: nunca fue un aventurero o un trotamundos, pero está dispuesto a ampliar sus horizontes después de todo. Llegará a nivel mundial el 24 de febrero de 2023.

Eugene Levy se convierte en un trotamundos en esta producción de viajes. (Apple TV+)

Liaison – 24 de febrero

Las estrellas Vincent Cassel (Black Swan) y Eva Green se unen en esta ficción de suspenso de seis episodios que se filmó en francés e inglés. Se trata de un thriller contemporáneo que buscará hacer reflexionar a sus personajes de los errores de sus pasados y, sin duda, “el espionaje y la intriga política se enfrentan a una historia de pasión y amor duradero”. También actúan Peter Mullan, Gerard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irene Jacob, Laetitia Eido Eriq Ebouaney la estrella en ascenso BAFTA Bukky Bakray y el ganador del premio Emmy Thierry Fremont.

Hará su debut mundial con el primer episodio el viernes 24 de febrero de 2023, seguido de un nuevo episodio semanal todos los viernes hasta el 31 de marzo.

El thriller contemporáneo es protagonizado por Vincent Cassel y Eva Green. (Apple TV+)

