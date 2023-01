Apple TV+ anuncia las producciones que lanzará durante este 2023

Ambientado en un mundo retro-futuro , "Hello Tomorrow!" se centra en un grupo de vendedores ambulantes que venden tiempo compartido lunar. (Apple TV Plus)

Apple TV+ compartió los adelantos de las producciones que llegarán a su catálogo durante el 2023. El servicio de entretenimiento anunció una decena de series y películas, entre las que figuran algunas protagonizadas por Meryl Strepp, Jennifer Garner, Ariana DeBose, Kit Harrington, Tiffany Haddish, Jason Segel y Harrison Ford.

El servicio streaming publicó imágenes inéditas de sus muy esperados proyectos, incluidas las nuevas temporadas de The Afterparty y Schmigadoon; y esperados dramas con Tobey Maguire y Marion Cotillard. Cabe recordar que, no todos los títulos ya tienen fecha de estreno. A continuación, una lista con los proyectos que llegarán a la plataforma durante los próximos meses.

Jennifer Garner regresa a la televisión con "The Last Thing He Told Me". (Apple TV+)

The Door Prize (Primavera)

Una serie de comedia que estará compuesta por diez episodios dirigidos por Chris O’Dowd. El proyecto está basado en la novela de M.O. Walsh y cuenta la historia de un pequeño pueblo que cambia para siempre cuando aparece una máquina misteriosa en una gran tienda comercial. El elenco de este programa incluye a Josh Segarra, Ally Makki, Damon Gupton, Gabrielle Denis y Crystal Fox. Se tiene planeado que este título llegue al servicio en la primavera de este año.

La serie de comedia esta compuesta por 10 episodios. (Apple TV+)

Shrinking (27 de enero)

La próxima serie de diez episodios sigue a un terapeuta en duelo llamado Jimmy que renuncia a todo su entrenamiento y decide decirles a sus clientes lo que realmente piensa sobre ellos. Si bien sus años de capacitación y ética se desvanecen, termina teniendo un gran impacto y cambios en la vida de sus pacientes, lo que eventualmente también conduce a cambios en su propia conducta. Junto a Jason Segel y Harrison Ford, el título también está protagonizado por Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie y Lukita Maxwell.

"Shrinking" es la primera serie que Harrison Ford protagonizará. (Apple TV+)

Hello Tomorrow! (17 de febrero)

Nueva comedia dramática protagonizada por Billy Crudup (The Morning Show), quien también será productor ejecutivo. Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World) se encargará de la dirección de la serie. Ambientada en un futuro retro, cuenta la historia de un grupo de vendedores viajantes que ofrecen tiempos compartidos en la luna. Crudup interpreta a Jack, un vendedor con gran talento y ambición, cuya fe inquebrantable inspira a sus compañeros y le da ánimos a sus clientes. Escrita y creada por Amit Bhalla y Lucas Jansen (Bloodline).

Billy Crudup protagoniza esta producción que se situa en un futuro retro. (Apple TV+)

The Reluctant Traveler (24 de febrero)

Apple TV+ presentó el tráiler de esta nueva serie de viajes de ocho episodios presentada y producida por Eugene Levy (Schitt’s Creek). The Reluctant Traveler sigue Levy mientras visita algunos de los destinos más hermosos e intrigantes del mundo en Costa Rica, Finlandia, Italia, Japón, Maldivas, Portugal, Sudáfrica y Estados Unidos. Además, explora hoteles notables y los lugares y culturas que los rodean.

Esta serie se dividirá en ocho capítulos. (Apple TV+)

Dear Edward

Cuenta la historia de Edward Adler (Colin O’Brien), un niño de 12 años que sobrevive a un devastador accidente de avión comercial que mata a todos los demás pasajeros del vuelo, incluida su familia. A medida que el pequeño y otras personas en todo el mundo se ven afectados por la tragedia, intentan encontrarle sentido a la vida después del accidente, van formando amistades, romances y comunidades inesperados. El elenco incluye a Connie Britton, Taylor Schilling. La serie es escrita, presentada y producida por Jason Katims y basada en la aclamada y exitosa novela de Ann Napolitano.

La serie está basada en la novela escrita por Ann Napolitano. (Apple TV+)

Extrapolations (17 de marzo)

Esta producción postapocalítica fue creada por Scott Z. Burns. El drama presenta un futuro cercano donde los efectos del cambio climático están integrados en la vida diaria del ser humano. Las ocho historias entrelazadas exploran cómo se deben tomar decisiones que alteran la vida cuando el planeta está cambiando tan rápidamente. Algunos destacados actores incluyen a Meryl Streep, Matthew Rhys, Keri Russell, Diane Lane, Tahar Rahim, Cherry Jones, Forest Whitaker, Kit Harington, Murray Bartlett, Tobey Maguire y Marion Cotillard.

Kit Harington integra el elenco de esta próxima serie. (Apple TV+)

The Last Thing He Told Me (7 de abril)

La plataforma de streaming parece tener un gran interés de adaptar libros a series o películas y The Last Thing He Told Me es una muestra de ello. Este proyecto logró traer de regreso a Jennifer Garner a la pantalla chica luego de su última participación en Alias de 2001. Basado en la novela de Laura Dave, el programa sigue a Hannah, quien forja una relación con su hijastra adolescente, interpretada por Angourie Rice, para encontrar la verdad sobre la desaparición de su esposo. También actúan Nikolaj Coster-Waldau, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults y John Harlan Kim.

Este show está basado en la novela de Laura Dave. (Apple TV+)

City of Fire (12 de mayo)

Una producción más que se basa en una novela y que es desarrollada por Josh Schwartz y Stephanie Savage, las mentes creadoras de The OC y Gossip Girl. La producción de ocho episodios sigue la historia de una estudiante de la Universidad de Nueva York llamada Samantha, a quien le disparan en Central Park. A medida que se investiga el crimen, se revela que ella es la conexión crucial entre una serie de misteriosos incendios y una rica familia inmobiliaria que se desmorona bajo la tensión de los muchos secretos que guardan. El reparto de este proyecto incluye a Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, John Cameron Mitchell, Jemima Kirke, Nico Tortorella y Ashley Zukerman.

La serie está a cargo de los creadores de "The OC" y "Gossip Girl". (Apple TV+)

The Afterparty- Temporada 2 (28 de abril)

The Afterparty es uno de los regresos de Apple TV+ más esperados de 2023. Tiffany Haddish, Sam Richardson y Zoë Chao repiten sus papeles de la primera temporada. Las nuevas incorporaciones al elenco incluyen a John Cho, Ken Jeong, Anna Konkle, Paul Walter Hauser, Zach Woods, Poppy Liu y Elizabeth Perkins. En la próxima entrega, una boda se arruinará cuando el novio muere y todos los invitados son sospechosos. Una clásica historia al estilo de Agatha Christie donde la detective Danner (Haddish) está de regreso para resolver el caso y dar con el asesino.

Tiffany Haddish regresa para la segunda temporada. (Apple TV+)

Schmigadoon - Temporada 2 (7 de abril)

Apple TV+ mostró el primer adelanto de la segunda temporada de esta comedia musical dirigida por Cecily Strong y Keegan Michael Key. En los seis nuevos episodios, Josh y Melissa han encontrado el amor verdadero, pero ahora llegan a un mundo reinventado de musicales de los años 60 y 70 llamado “Schmicago”. El cocreador de la serie, Cinco Paul, explicó cuál será el nuevo desafío: “¿Cómo encuentras la felicidad en un mundo destinado a hacerte miserable? Les da a los protagonistas el reto de encontrar un final feliz en este mundo”. La serie está pensada para varias temporadas. Regresan Ariana DeBose, Martin Short, Jaime Camil, Alan Cumming, Dove Cameron y Kristin Chenoweth. Titus Burgess se une al reparto.

Keegan Michael Key dirige esta comedia musical. (Apple TV+)

Swagger (junio)

Luego de la buena recepción que tuvo la primera entrega, el drama deportivo regresará a mitad de año, según ha revelado la plataforma. La serie está inspirada en las experiencias de la superestrella de la NBA Kevin Durant en el baloncesto juvenil, con clubes de élite, los jugadores, sus familias y los entrenadores. El elenco que regresa incluye a O’Shea Jackson Jr., Quvenzhané Wallis, Isaiah Hill, Caleel Harris y Tristan Mack Wilds, con los recién llegados Orlando Jones y Shannon Brown.

