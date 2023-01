Los estrenos más esperados de Disney+ para ver en el 2023

La plataforma de streaming ha dado un adelanto de las producciones que lanzará el próximo año. (Disney Plus)

Año nuevo, series y películas nuevas. Diversos proyectos televisivos se alistan para llegar a las pantallas de los usuarios de Disney+. Algunas de ellas, aunque no tienen una fecha definitiva de lanzamiento aún, se sabe que estrenarán durante los próximos doce meses. Las producciones acerca de superhéroes seguirán abundando en este servicio de entretenimiento para beneplácito de todos los fans que quieren ver esperados estrenos o segundas y terceras temporadas de títulos ya establecidos.

Algunas de las producciones más esperadas de la plataforma de streaming para este 2023 pertenecen a franquicias muy bien establecidas y amadas por el público, es decir, la saga de Star Wars o el Universo Cinematográfico de Marvel. A continuación, una lista con las 10 series de televisión más anticipadas para el próximo año.

Ahsoka apareció originalmente en la serie animada "Star Wars: la Guerra de los Clones". El personaje finalmente tendrá su propia serie live-action.





Star Wars: The Bad Batch - T2 (4 de enero)

El escuadrón de clones rebeldes volverá en nuevos episodios de la serie animada, cuya primera entrega ganó notoriedad con su lanzamiento en 2021. En la segunda parte de esta historia de aventuras y ciencia ficción han transcurrido meses desde los sucesos de Kamino, además que “el Lote Malo” continúa su viaje por el Imperio tras la caída de la República. Su sinopsis apunta a que “se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, mientras emprenden una serie de emocionantes misiones mercenarias que les llevarán a nuevos lugares inesperados y peligrosos”.

La segunda temporada de "Star Wars: The Bad Batch" girará en torno a una niña que busca encontrar el poder de la fuerza.

Loki - T2

La locura multiversal que ha llegado a definir las próximas fases de la MCU comenzó con la serie de Loki, que introdujo la idea de variantes, universos divididos y la capacidad de viajar entre mundos alternativos. La segunda temporada de esta producción debería regresar a la Time Variance Authority, la sombría organización multiversal por la cual Loki (Tom Hiddleston) se vio atrapado, ahora aparentemente tomado por el nefasto Kang.

Tom Hiddleston protagoniza la serie de Loki en Disney+





The Mandalorian - T3 (1 de marzo)

A pesar de los numerosos viajes de Disney+ a la galaxia de Star Wars el año pasado, con producciones como El libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, nada ha logrado igualar el éxito de su serie insignia, The Mandalorian. El tan esperado regreso de de esta serie tras dos años de ausencia hará que este título sea una de las producciones más esperadas para la compañía.

The Mandalorian sigue siendo una de las pocas series del catálogo de este servicio de entretenimiento que ha logrado cruzar más allá de la audiencia principal de fanáticos devotos de la franquicia y ha sumado público que usualmente no era seguidor de las historias creadas por George Lucas. Por esto la tercera temporada debería darle al servicio un impulso significativo en el primer trimestre.

19-07-2021 Arranca la producción de la temporada 3 de The Mandalorian: ¿Cuándo se estrena en Disney+? CULTURA DISNEY+





Ahsoka (2023)

Según algunos seguidores, Ahsoka es algo así como la Luke Skywalker para las nuevas generaciones, pero con Rosario Dawson como protagonista. Ella es una jedi alienígena que fue pupila de Anakin antes de convertirse en Darth Vader, por lo que se ubica en la misma línea temporal que The Mandalorian. Después del relato animado sobre la vida de este personaje desde su infancia, Star Wars: Historias de los Jedi, es emocionate saber que podrá ser vista también y más a profunidad en una versión de carne y hueso.

Rosario Dawson como Ahsoka para la producción de Star Wars.

Agatha: Coven of Chaos (2023)

Agatha Harkness no sólo fue una de las grandes villanas de Wandavision, también se cnvirtió en uno de los personajes más populares de la mencionada producción de Marvel. Esto hizo que la compañía no dudara en llevar la historia de esta bruja a una serie independiente que estrenará el próximo año. Kathryn Hahn lista para repetir su particular papel. La serie narrará los inicios de esta poderosa bruja y vecina entrometida. La serie ha sido descrita como una comedia oscura.

Spin-off del personaje presentado en "Wandavision"





Echo (2023)

Por primera vez en el catálogo televisivo de Marvel, el personaje de una serie original tendrá su propia historia derivada en solitario. Echo se centrará en Maya Lopez (Alaqua Cox), una mujer sorda que conocimos en Hawkeye, quien fue clave en la trama por su vínculo cercano a las mafias de Nueva York. La joven deberá enfrentar su pasado y reconectarse con sus raíces nativas americanas, así como también aceptar el significado de la familia y la comunidad si alguna vez espera seguir adelante. Maya uno de los nuevos personajes femeninos del UCM que representará a la primera superheroína con raíces nativo americanas y además sorda.

(Marvel Studios)





Invasión secreta (verano 2023)

Esta producción es vista como una de las grandes apuestas de Disney+, ya que en ella el mundo podrá ver a la madre de dragones (Juego de tronos) Emilia Clarke, unirse al UCM, lo que multiplicó la expectativa de esta serie fantástica protagonizada por Samuel L. Jackson. Su trama traerá de vuelta la historia de los skrull, que comenzó con Capitana Marvel y siguió con los postcréditos de Spider-Man: Lejos de casa. Además de que Emilia Clarke está en el elenco, también se verá el regreso de varios personajes del Universo Cinematográfico de Marvel como Don Cheadle en el papel de James Rhodes (War Machine).

Emilia Clarke protagoniza la serie.

Ironheart (2023)

Justo a finales de este año volvimos a ver a Riri Williams haciendo parte fundamental en la trama de Pantera negra 2, quien seguro dejó a los fans con más ganas. La joven ingeniera de cerebro prodigioso y que anteriormente relevó a Iron Man tras su muerte en la última de Los Vengadores, trabaja para el MIT y vive en Chicago, donde se trasladó con su familia tras la muerte de su padre. Allí es donde fue capaz de construir su poderosa armadura para luchar contra el crimen. Este personaje ahora tendrá su historia en solitario. Otra gran heroína que merece su propio relato. Esta anticipada producción estará protagonizada por Dominique Thorne.

Dominique Thorne será la protagonista de esta historia.





Win or Lose (2023)

Este será la primera ocasión en que Pixar se aleje de los largometrajes para adentrarse en una serie televisiva. La historia de la nueva producción seguirá a un equipo de softbol de secundaria llamado The Pickles en la semana anterior a su juego de campeonato. El show fue anunciado en la convención D23 este año. Cada episodio se contará desde la perspectiva de un personaje diferente y, para complementar esto, los capítulos contará con un estilo visual distinto.

Michael Yates y Carrie Hobson dirigirán y escribirán. Will Forte interpretará al entrenador de Dan. Otros personajes que se incluyen en esta producción serán Frank, el árbitro, que lucha con sus padres que le gritan por faltas. Rachelle, la receptora, tendrá un mal día cuando todo parezca salir mal.

Primera serie creada por el estudio de animación.





What If...? - T2 (2023)

En esta serie de animación de Marvel que llegó por primera vez a la pantalla en 2021, se exploran distintas situaciones que ya hemos visto pero con desenlaces alternativos, protagonizadas por los personajes principales del UCM. Dado el formato de antología, What If…? la próxima temporada podría ir a cualquier parte. Se espera que sea una combinación de personajes del universo Marvel como Captain Carter. También existe una gran posibilidad de que algunos de los héroes y villanos más recientes de la franquicia también ocupen el centro del escenario esta vez.

La primera temporada contó con nueve episodios.

