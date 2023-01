“Beau is Afraid”: Joaquin Phoenix en diferentes edades es el protagonista de esta nueva película de terror

Imagen de "Beau tiene miedo" con rostro de Joaquin Phoenix de niño. (A24)

Beau is Afraid (Beau tiene miedo) es el próximo drama creado y dirigido por el cineasta estadounidense Ari Aster, muy conocido por escribir y dirigir las populares producciones de terror El legado del diablo y Midsommar, así como el cortometraje The Strange Thing About the Johnsons. Para esta ocasión, une a su equipo al gran Joaquin Phoenix como intérprete principal de su nueva película.

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”: nuevos detalles sobre sus personajes principales La tercera película de la franquicia protagonizada por Paul Rudd será uno de los títulos que continuará con la expansión del UCM VER NOTA

La sinopsis de este inédito film presenta un retrato de décadas de uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos. Si deseas saber más de su trama, es necesario seguir esperando. Ya que hasta el momento se conoce muy poco.

Nuevo póster recién lanzado este 5 de enero de "Beau tiene miedo". (A24)

Sin embargo, tiempo atrás Ari dio a conocer que esta producción sería una comedia llena de pesadillas. En una entrevista con IndieWire expresó que su largometraje definitivamente no es un proyecto de horror como esperaban sus seguidores. “Puede que me tome algunas películas antes de regresar al horror, porque este me encanta y estoy seguro de que volveré”, dijo. Sin embargo aclaró que la historia de Beau va por otro camino.

5 películas que protagoniza Jeremy Renner, el actor detrás de Hawkeye El actor que encarna a Ojo de Halcón para el universo de Marvel se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente VER NOTA

A finales de 2022, la distribuidora encargada del proyecto lanzó el primer póster que exhibía una versión adolescente del ganador del Oscar, vestido con un pijama de seda de color gris con el nombre de Beau. Ahora, A24 recién publicó una nueva imagen (y más completa) con el rostro de Phoenix, en las distintas versiones temporales de su pesonaje. Todos con el mismo atuendo mencionado anteriormente.

Primera imagen de "Beau tiene miedo" lanzada en diciembre de 2022. (A24)

En Beau is Afraid Phoenix es acompañado en el reparto por Nathan Lane, Stephen McKinley Henderson, Patti LuPone, Amy Ryan y Parker Posey. Esta será la tercera película de Aster tras los éxitos de sus largometrajes de 2019 con Florence Pugh y de 2018 con Toni Collete como protagonistas.

5 producciones animadas más esperadas para 2023 De "Mario Bros" a "Elemental", pasando por "Spider-Man: Across the Spider-Verse", los niños y lo que no lo son tanto tendrán un año lleno de propuestas animadas VER NOTA

Aster y Lars Knudsen producen la película con A24 a través de su marca de producción Square Peg. El cineasta vuelve a formar equipo con el director de fotografía Pawel Pogorzelski, a quien conoció cuando eran estudiantes de cine en el Conservatorio AFI.

Joaquin Phoenix será el nuevo rostro de la próxima película de Ari Aster. (EFE/David Swanson)

Según la publicación de A24 este 5 de enero en Twitter, el tráiler oficial de Beau is Afraid se publicará el próximo jueves. Mientras y antes de que llegue su esperado film a la pantalla grande, El legado del diablo puede verse en HBO Max y Midsommar en Netflix.

Seguir leyendo: