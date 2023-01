El intrigante drama brasileño sobre una voyeur y hacker incontrolable que llegó a arrasar en Netflix

Miranda es una voyeur incontrolable y hacker extremadamente hábil. Un día, su destino cambia cuando conoce al hombre de sus sueños. Pero, ¿será él lo que ella esperaba?

Mirada indiscreta es la nueva producción brasileña de drama e intriga creada por la argentina Marcela Citterio y adaptada por la guionista Camila Raffanti. Estrenó el 1 de enero en el gigante del streaming y desde entonces está logrando convertirse en tendencia por su particular trama y escenas subidas de tono.

La historia sigue a Miranda, una prodigiosa hacker que no deja huella de su presencia. “Si hay algo que la emociona, es espiar a su vecina Cléo —una prostituta de lujo que reside en el edificio de enfrente— mediante prismáticos, cámaras y ordenadores pirateados. Un día, Cléo se va de viaje y le pide a Miranda que cuide de su perro. Ese será el día en que el destino de Miranda cambie para siempre: no solo conoce al hombre de sus sueños, sino que asesina a otro en defensa propia. Lo que ignora es que todo forma parte de un plan mucho más complejo”, describe sus sinopsis en Netflix.

Serie de suspenso y misterio creado en Brasil. (Netflix)

El elenco central de este proyecto esta protagonizado por Débora Nascimento en el rol de Miranda, en compañía de Emanuelle Araújo como Cléo; Angelo Rodrigues como Heitor y Nikolas Antunes como Fernando. A la protagonista también se le ha visto en producciones como Hulk: El hombre increíble (2008), Avenida Brasil (2012) y Pacificado (2019).

Mirada Indiscreta se encuentra bajo la dirección de Luciana Oliveira, Fabrizia Pinto y Leticia Veiga. Se compone de 10 episodios con duraciones de 35 a 40 minutos, titulados de la siguiente manera: “El año en que viví dos vidas”, “Toda acción tiene una reacción”, “Fragmentada”, “La mentira perfecta”, “Crimen y castigo”, “Sombras del pasado”, “Ella está entre nosotros”, “Tocar fondo es lo más ardiente”, “A la una, a las dos, ¡Vendido!” y “El pasado está afuera, el futuro está aquí adentro”.

Débora Nascimento es Miranda en "Mirada indiscreta". (Netflix)

“Miércoles, primero de octubre. Acabo de cumplir 28 años. Son las 9:30 p.m. y es mi cumpleaños, pero no quiero ver a nadie, al menos no en persona. Eso me gusta, ver sin que me vean, y desde que Cléo se mudó ha sido más interesante. La seguridad de su edificio es pésima, hasta un niño podría hackearla, deberían contratarme” son las primeros pensamientos que se le conocen a Miranda en el tráiler oficial. Con esas palabras, al espectador se le da nociones de qué podría esperar de esta nueva producción.

La serie se está metiendo al Top 10 de la plataforma en diversos países (sobre todo Latinoamericanos) y de ella ya hay conocidos medios hablando. Uno de ellos es Decider, que a través de Joel Keller, dijo: “Esperamos que la sensualidad de su primer episodio se traslade al resto de la serie”. Y quizás así mismo deben estar los suscriptores del gigante del streaming que se encuentran disfrutándola.

"Mirada indiscreta" es una nueva serie de misterio ahora en tendendia. (Netflix)

Mirada indiscreta puede verse desde el 1 de enero en Netflix.

