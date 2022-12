“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”: nuevos detalles sobre sus personajes principales

Tercera parte de la franquicia Ant-Man en donde se verá al superhéroe combatir al villano Kang.

El Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en uno de los momentos más importantes y claves de su historia. Por un lado, nuevos personajes llegarán con sus propias aventuras y, por otro, algunos superhéroes darán su adiós. Con ello, esto abrirá camino a uno de los procesos más poderosos en la compañía, moviéndose entre el pasado y el futuro de varias de sus producciones: una de ellas es Ant-Man. Al respecto, el próximo 16 de febrero llega Ant-Man and The Wasp: Quantumania (Ant Man 3), película de la que ya muchos están hablando, sobre todo por sus incorporaciones y sus respectivas características.

Todo comienza con la tercera parte de esta saga protagonizada por Paul Rudd, la cual tuvo sus inicios en 2015. Esta nueva entrega no solo mostrará a la adolescente hija del hombre hormiga Cassie Lang (interpretada por Kathryn Newton) convertida en heroína, sino que también será la primera película en presentar a Kang como villano, caracterizado por Jonathan Majors. Además, trae de vuelta a Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, entre otros.

Nueva imagen de la tercera entrega de "Ant-Man". (Marvel)

Estos dos personajes tienen al mundo en vilo por su llegada. Cassie tendrá 18 años, según dio a conocer el director del film, y el malvado Kang pasará a ser una parte importante del UCM con un papel preponderante en las fases cinco y seis de la serie cinematográfica.

Sobre él, el actor de 33 años, en una entrevista con Nerdbunker desveló que su principal objetivo con dicho personaje es hacerlo lo más universal y humano posible. Sin embargo, su papel ha llegado a ser comparado con el supervillano Thanos, lo que lo llevó a aclarar que no sería posible relacionarlos, puesto que no se asemejan. “Mi misión es diferente. El personaje de Kang es diferente. Ya en cuanto al miedo, el factor de intimidación y el factor de poder… dejaremos que la película lo muestre”, expresó el actor estadounidense que saltó a la fama después de protagonizar el largometraje independiente The Last Black Man in San Francisco; quien también declaró que gracias a su posición como Kang en el MCU, se considera uno de los actores más afortunados.

Ant-Man 3 llega el 16 de febrero de 2023 a los cines en Latam. (Marvel)

En cuanto a Cassie, el director Peyton Reed dio a conocer que tras Avengers: Infinity Wars y Avengers: Endgame, se les ocurrió que la joven debería llegar a la mayoría de edad en la tercera entrega de Ant-Man.

El cineasta agregó que el tema principal de la película es el tiempo y cuánto de este ha perdido el personaje de Rudd con quienes más ama. “Su principal motivación es simplemente: ‘Quiero tiempo con mi hija’. Y ahora, entra en contacto con el villano de esta película, Kang el Conquistador, que tiene una especie de dominio sobre el tiempo”, aseveró.

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" es dirigida por Peyton Reed. (Marvel)

Ant-Man and The Wasp: Quantumania llegará el 17 de febrero a los Estados Unidos y el 16 a los cines en Latinoamérica.

