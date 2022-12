¿Un Daredevil menos violento? Nuevos detalles de la serie de Disney+ salen a la luz

El famoso superhéroe Daredevil se une a Marvel y tendrá su propia serie. (Disney Plus)

Este año, se dio un primer vistazo de cómo lucirá Charlie Cox como Daredevil dentro del universo Marvel. Sin embargo, parecer ser que la espera para ver el remake de este personaje aún será larga y con cambios importantes en comparación a cuando la serie era producida por Netflix. Así lo reveló el actor, quien en una reciente entrevista adelantó cuándo iniciará la filmación, la cantidad de episodios que tendrá, entre otros detalles.

Cox habló hace unos días con el sitio NME y confirmó que finalmente se está preparando para iniciar con la producción de Daredevil: Born Again. “Me dijeron: ‘Vamos a filmar en 2023′”, contó. “Dije: ‘Genial, ¿cuándo?’. Dijeron: ‘Todo el año′. Así que, comienzo a rodar en febrero y termino en diciembre”. Además, confesó que la primera temporada de este programa estará compuesto por 18 capítulos, algo que no se ha visto antes en ninguna serie de la compañía de entretenimiento.

Este año, el personaje apareció en la serie "She-Hulk". (Marvel Studios)

“Me fascina descubrir por qué eligieron hacer 18″, señaló la estrella. “Me imagino que va a haber un elemento que es como un espectáculo de la vieja escuela. No necesariamente como la aventura semanal, sino algo en lo que profundizamos mucho en Matt Murdock, el abogado, y vemos cómo es su vida. Si eso se hace bien y realmente se ensucia las manos con ese mundo. Creo que hay algo bastante interesante en eso”, expresó.

Charlie Cox detalló que si bien cuando la serie era producida por Netflix llamó la atención por el tono y grado de violencia que mostraba, sufrirá algunos cambios en su renacimiento para Disney+. Eso no impedirá que el proyecto mantenga su tono oscuro, aunque no tendrá el mismo grado de rudeza que su predecesora.

El superhéroe se convirtió en el interés amoroso de She-Hulk. (Marvel Studios)

“Mi opinión es que este personaje funciona mejor cuando está dirigido a una audiencia un poco más madura”, dijo Cox al citado medio. “Mi instinto es que en Disney+ seguirá siendo un personaje oscuro, pero probablemente no tan sangriento. Les diría a los fans que lo hemos hecho. Tomemos las cosas que realmente funcionaron, pero ¿podemos ampliarlas? ¿Podemos atraer a una audiencia un poco más joven sin perder lo que hemos aprendido sobre lo que funciona?”.

El actor británico también habló sobre la participación que tuvo este año en la serie She-Hulk: defensora de héroes, en donde marcó su regreso al emblemático personaje y fue bien recibido por el público. Daredevil apareció con un traje actualizado del superhéroe, pero sin perder la esencia de lo que los fans ya habían visto en Netflix.

Charlie Cox también tuvo una breve aparición en "Spider-Man: No Way Home". (Disney Plus)

“Cuando nos preparábamos para filmar (su participación), me llevaron a Los Ángeles para que me probaran el traje, lo que supuse que era para asegurarme de que el viejo todavía me quedaba bien”, recordó. “Me presenté en este almacén. Colgado en una bolsa en una barandilla estaba mi traje que reconocí como el que había usado en el show anterior. Mientras esperaba, había un dibujo generado por computadora en la pared de otro superhéroe. Lo estaba mirando, como ‘Oh, ese tipo es genial’. Luego miré con más atención y dije: ‘Espera, ese tipo soy yo’”.

Sobre las modificaciones a su antiguo traje, Cox añadió: “Era una interpretación de este traje dorado y rojo y yo estaba como: ‘Oh, Dios mío, eso es genial’. Es un gran homenaje a algunas de las carreras anteriores de Daredevil. Se me puso la piel de gallina al pensar en este momento, ponerlo y la reacción de los fans”.

Daredevil sufrirá algunos cambios en la nueva versión. (Netflix)

El largo camino de regreso para Daredevil

Charlie Cox interpretó por primera vez a Matt Murdock, un abogado de Nueva York que tiene una actividad secundaria como luchador contra el crimen vestido de cuero a pesar de ser ciego. La serie de tres temporadas en Netflix rápidamente se convirtió en la favorita de la audiencia aficionada al género de superhéroes. No obstabte, esta fue cancelada en 2018.

Los programas de Marvel en Netflix como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist y The Defenders, fueron creados antes de que existiera Disney+. Una vez que la compañía de la gran “N” perdió los derechos, Disney comenzó su propio servicio de transmisión y empezó a producir sus propias producciones. Daredevil es, hasta ahora, el único personaje principal que Feige ha recibido del universo de Netflix.

“Me encanta este personaje”, dijo el actor. Feige le dio a Murdock un cameo en Spider-Man: No Way Home y un lugar como invitado en She-Hulk . “Él dijo: ‘Después de eso, no estamos seguros. Ya veremos’”. Ahora se conoce que protagonizará Daredevil: Born Again.

