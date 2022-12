“Transformers: Rise of the Beasts”, lanza su primer adelanto con guiños a “Beast Wars” y a la película animada

Explorará los orígenes del equipo Autobots en la Tierra, explicando por qué Optimus Prime está tan decidido a proteger al planeta. Se presentará a los Terrorcons, un grupo de Decepticons capaces de transformarse en monstruos de pesadilla. (Paramount Pictures)

Como parte del evento CCXP en São Paulo, Brasil, se ha dado a conocer el primer tráiler de Transformers: Rise of the Beasts. La película está inspirada en la historia favorita de los fanáticos de los años 90 y se espera que se convierta en el primer capítulo de una nueva trilogía. La próxima aventura estará ambientada en el universo de Transformers. La trama seguirá directamente lo acontecido en el spin-off lanzado en 2018, Bumblebee.

Además de continuar los nuevos eventos de la guerra entre los Autobots y los tortuosos Decepticons, Rise of the Beasts traerá nuevas facciones a la franquicia de este live action. Como reveló el adelanto, la historia girará en torno a los Maximals y Predacons, subfacciones de los principales ejércitos de transformers que pueden convertirse en gigantescos animales metálicos. Los dos grupos lucharán entre sí en diversas partes del mundo, con batallas desde Brooklyn hasta Machu Picchu en Perú.

Se planea que la próxima película sea el inicio de una nueva trilogía. (Paramount Pictures)

Rise of the Beasts explorará los orígenes del equipo Autobots en la Tierra, explicando por qué Optimus Prime está tan decidido a proteger al planeta Tierra. Además se ha dado a conocer que el largometraje presentará a los Terrorcons, un grupo de Decepticons capaces de transformarse en monstruos de pesadilla y causar muchos problemas a los humanos.

Dado que todos estos eventos ocurrieron antes de la primera película de Transformers (2007), los fanáticos podrán descubrir una historia completamente nueva que les ayudará a explicar cómo algunos de sus héroes favoritos se convirtieron en defensores del planeta. Se espera que Rise of the Beasts sea un reinició que pueda acaparar la atención de un nuevo público más joven, el cual quizá no creció con las anteriores entregas. Es decir, que aquellos que no vieron los anteriores largometrajes, no necesitan hacerlo para disfrutar del próximo film.

La trama seguirá directamente lo acontecido en el spin-off lanzado en 2018, "Bumblebee". (Paramount Pictures)

Dirigida por Steven Caple Jr. a partir de un guión de Joby Harold y James Vanderbilt, Transformers: Rise of the Beasts está protagonizada por Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez y Tobe Nwigwe. Peter Cullen volverá a dar voz a Optimus Prime, mientras que Ron Perlman fue elegido para dar voz a Optimus Primal, el líder de los Maximals. Como se reveló recientemente, Pete Davidson también participará en el proyecto, dando vida al Autobot Mirage, mientras Michelle Yeoh será la voz de Maximal conocido como Airazor.

Michael Bay, quien dirigió las primeras cinco producciones de la franquicia de acción en vivo, producirá este proyecto bajo su productora Bay Films. Junto a él estarán Tom DeSanto, Don Murphy, Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian y Duncan Henderson. Mientras tanto, Steven Spielberg será productor ejecutivo con Brian Goldner de Hasbro y David Ellison , Dana Goldberg y Don Granger de Skydance, así como con Brian Oliver y Bradley J. Fischer.

Transformers: Rise of the Beasts llegará a los cines de Estados Uidos el 9 de junio de 2023.

