“Avatar” podría extenderse hasta en siete películas, según James Cameron

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, "Avatar: La forma del agua" comienza a contar la historia de la familia Sully, los problemas que les persiguen y lo que hacen para mantenerse a salvo. (Disney)

James Cameron estrenará este año la segunda parte de Avatar, exactamente 13 años después del lanzamiento del filme original. El cineasta está más que convencido de que la continuación de la franquicia será un éxito, razón porque, de forma continua, grabó la tercera parte que debería llegar entre 2023 y 2024. Ahora el director asegura que está dispuesto a extenderla hasta por una sexta o séptima entrega.

La obra maestra del cine que hizo historia y puedes revivir ahora en streaming “Avatar” es una sorprendente historia con un mensaje medioambiental implícito que construyó un nuevo mundo en la industria cinematográfica VER NOTA

“Tendríamos que hacer un cráter realmente para que no pareciera que valió la pena la inversión adicional. Tendríamos que dejar un agujero humeante en el suelo. Ahora, con suerte, podemos contarlo todo porque cinco es mejor que cuatro, cuatro es mejor que tres y tres es mejor que dos”, sostuvo en una entrevista con The Hollywood Reporter.

James Cameron confesó que la saga podría extenderse hasta en siete filmes. (20th Century Studios)

¿Realmente podría trabajar en seis o siete películas para narrar todo lo relacionado a este universo? “Tendría 89 años para entonces”, bromea Cameron acerca de lo que sería el futuro de la serie cinematográfica. Y confiesa que él solo no podría hacerlo para ese entonces: “Obviamente, no voy a poder hacer películas de Avatar indefinidamente, por la cantidad de energía requerida”.

“Avatar: el camino del agua” lanza pósters y muestra nuevos personajes A unos días de que la película llegue al cine, se presentan nuevos adelantos VER NOTA

“Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”, agrega en referencia a su posible sucesor para seguir adelante con la saga de Avatar. Aún es muy pronto para lanzar nombres al aire, pero sería complicado imaginar el mundo de Pandora sin James Cameron detrás de las cámaras.

"Avatar: el camino del agua" se lanzará en diciembre de este año en cines a nivel mundial. (Disney)

Avatar: el camino del agua a poco de llegar a los cines

Avatar: el camino del agua (Avatar: The Way of Water) es la esperada secuela de la película ganadora del Oscar. Se trata de una de las producciones más costosas que saldrán a la luz bajo el sello de Disney (compañía propietaria de 20th Century Studios), la inversión total asciende a 400 millones dólares. Gran parte del presupuesto estuvo dirigido a la ejecución de tecnologías innovadoras para filmar y los personajes generados por computadora.

Quién es Art el payaso, el personaje del cine de terror cuyas historias provocan desmayos y vómitos Se estrenó en Prime Video “Terrifier” la primera película de este asesino VER NOTA

La historia se centrará nuevamente en Sully (Sam Worthington), un ex humano, y Neytiri (Zoe Saldaña), una nativa na’vi. Tras una década del conflicto entre la humanidad y el pueblo na’vi, ambos han formado una familia en Pandora, lugar donde se viven días de paz hasta que otra amenaza llega a atormentarlos en su fantástico paraíso. El elenco estará también conformado por Sigourney Weaver, Michelle Rodríguez, Kate Winslet, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, C. C. H. Pounder y Laz Alonso.

La historia se sitúa 10 años después de los eventos del film original de 2009. (Disney)

“Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece”, sostiene la premisa oficial.

El estreno de Avatar: el camino del agua en cines de América Latina está fijado para el 15 de diciembre.

Seguir leyendo: