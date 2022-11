“El pingüino” tendrá su propia serie y estos son los detalles

(HBO Max)

El actor irlandés de 46 años, Colin Farrell se mostró irreconocible en la última entrega de la película The Batman dirigida por Matt Reeves. Allí le dio vida a uno de los villanos más interesantes de este cómic, El Pingüino (junto a El Guasón). Tal fue su interpretación que le propusieron hacer un spin off sobre este personaje tan especial que podrá verse recién el año próximo en HBO Max.

Su interpretación recibió innumerables buenos elogios y Farrell afirmó estar muy conforme con este rol. El Pingüino es un supervillano ficticio que aparece en los cómics publicados por DC y se conoce como uno de los enemigos más antiguos y persistentes de Batman. Es un hombre de baja estatura y gruesa contextura, conocido por su amor a las aves y sus paraguas de alta tecnología. “El mundo que Matt Reeves creó para The Batman es uno que merece una mirada más profunda a través de los ojos de Oswald Cobblepot. No podría estar más emocionado por continuar esta exploración a medida que asciende en las filas oscuras hasta convertirse en el Pingüino. Será bueno tenerlo de vuelta en las calles de Gotham para un poco de locura y un poco de caos”, dijo el actor en una entrevista durante el estreno del film.

Según los últimos informes, la serie mostrará al villano de Batman como un “estafador y estratega” mientras se convierte en un líder del inframundo de Gotham. La serie contará con Matt Reeves como guionista y a su vez será producida por Dylan Clarck, el mismo productor de The Batman.

Para lograr esta caracterización, el actor debía someterse a seis horas de maquillaje diario sumado a las prótesis en su rostro y en el cuerpo para dar con el personaje de la manera más creíble. Todos seguramente recuerdan al pingüino con un boquilla en su boca fumando todo el tiempo. Pero en esta oportunidad Warner se negó a que lo hiciera. “Los grandes estudios toman decisiones importantes en torno a cosas como la presencia de cigarrillos en las películas”, afirmó Farrell en una entrevista en el canal de YouTube “Jake’s Takes” y agregó: “Luché valientemente por un cigarro. En un momento dije: ¡Puedo tenerlo apagado! Solo déjame apagarlo. Pero no me lo permitieron de ninguna manera”.

El actor Colin Farrell pasaba más de 6 horas en el set de maquillaje para lograr el rostro del villano REUTERS/Yara Nardi

Es que Reeves también apuntaba a que sus personajes se alejaran de aquella imagen caricaturesca que todos tenían de los villanos y de los superhéroes. El pingüino, por ejemplo, es también un político corrupto aparte de ser el clásico villano de Batman.

Pero este personaje no será el único que tenga una serie en solitario. También logró su spin off el comisionado Jim Gordon (interpretado por Jeffrey Wright) que protagonizará Gotham PD, serie que también se verá en HBO Max. En principio se trataría de una precuela de los hechos acontecidos en The Batman.

The Batman. (Foto: Captura)

The Batman está disponible en el catálogo de HBO Max.

