Pedro Pascal y Bella Ramsey sobreviven al apocalipsis zombie en el primer tráiler de “The Last of Us”

Han pasado más de sos años desde que HBO anunció que preparaba una adaptación a la televisión del popular y exitoso videojuego The Last of Us y tras todo este tiempo, los detalles de esta producción han sido revelados poco a poco y es hasta ahora que por fin este lunes la compañía reveló el primer avance de la anticipada serie.

El nuevo tráiler se presentó como parte del Outbreak Day, también conocido como The Last of Us Day, una celebración anual de la franquicia organizada por el desarrollador Naughty Dog y en el que se puedo ver un adelanto de la historia sobre una familia que intenta sobrevivir en medio de un apocalipsis zombie.

Pedro Pascal da vida a Joel, uno de los protagonistas. (HBO Max)

En el clip se observa al protagonista Joel (interpretado por el chileno Pedro Pascal), un hombre de mediana edad que se convierte en un especialista en entregas cuando un virus mortal casi acaba con la humanidad.

En el avance se ve también como Joel acompaña a Ellie (a quien da vida Bella Ramsey) a un laboratorio donde los científicos pueden estudiar su sangre, ya que la joven parece ser inmune al virus y ella podría ser la clave para encomtrar una cura y salvar a la humanidad de los zombies.

Los protagonistas tendrán que sobrevivir al apocalipsis zombie. (HBO Max)

The Last of Us sigue a estos dos personajes mientras cruzan un Estados Unidos devastado y evadiendo a los infectados que son sumamente violentos, al mismo tiempo que deben luchar contra otros sobrevivientes que a diferencia de ellos, no poseen las mismas buenas intenciones.

La serie fue concebida por Craig Mazin, el creador y escritor detrás de Chernobyl de HBO, y el productor ejecutivo es Neil Druckmann de Naughty Dog, el estudio que desarrolló los dos videojuegos de The Last of Us. El primer episodio será dirigido por Kantemir Balagov.

La serie basada en el popular videojuego estrenará en 2023. (HBO Max)

El show está protagonizada por Storm Reid como Riley Abel, otro sobreviviente que fue uno de los protagonnistas del primer juego, The Last of Us: Left Behind . Eso significa que el programa irá más allá de la historia original del juego, expandiéndose en el universo creado por Naughty Dog.

El elenco de la serie también incluye a Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Nick Offerman (Parks and Recreation) , Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce y Murray Bartlett .

Bella Ramsey, es más conocida por interpretar a Lyanna Mormont en la serie "uego de tronos". (HBO Max)

La serie televisiva de The Last of Us mantiene programado su estreno para el año 2023, aunque aun sin fecha exacta.

