Millie Bobby Brown abandona Perfect y se cancela la biopic de Kerri Strug entre polémica creativa

Millie Bobby Brown attends the 31st Screen Actors Guild Awards, in Los Angeles, California, U.S., February 23, 2025. REUTERS/Mike Blake

La cancelación definitiva de Perfect, la película biográfica sobre la gimnasta estadounidense Kerri Strug, tomó por sorpresa tanto a la industria como a los aficionados al cine deportivo. Netflix decidió detener el proyecto luego de que la actriz Millie Bobby Brown, quien iba a protagonizar y producir la cinta, se retirara debido a diferencias creativas con el equipo de producción. La ambición de contar la emblemática hazaña de Strug se vio frustrada por una serie de desacuerdos artísticos y cambios de liderazgo, desconectando a la plataforma de uno de sus proyectos más destacados en el género.

Inicio y objetivos de la película

Perfect surgió con la intención de relatar uno de los momentos más representativos del deporte olímpico: la competencia de Kerri Strug en Atlanta 1996, cuando la gimnasta, pese a una lesión en el tobillo, aseguró la medalla de oro por equipos para Estados Unidos con un salto memorable. El guion, escrito por Ronnie Sandahl, buscaba retratar tanto la proeza deportiva como las presiones personales, mediáticas y sociales que marcaron la vida de Strug.

Desde el anuncio del filme en septiembre de 2025, la designación de Millie Bobby Brown como Strug generó grandes expectativas. El proyecto contaba inicialmente con Gia Coppola como directora, reconocida por su sensibilidad al retratar personajes adolescentes, lo que coincidía con el propósito de mostrar una Strug vulnerable y decidida más allá de los logros atléticos. Brown, quien se había destacado en papeles de ciencia ficción como en Stranger Things, asumía el reto de liderar su primer drama deportivo, lo que representaba una extensión de su colaboración creativa con Netflix.

Sin embargo, la estabilidad del proyecto se quebró pronto. Gia Coppola abandonó la dirección en las primeras etapas y fue reemplazada por Cate Shortland, directora australiana conocida por su experiencia en acción y thriller. El cambio de liderazgo provocó debates sobre el enfoque narrativo y el tono de la película.

Conflictos creativos y salida de Millie Bobby Brown

Los cambios en la dirección propiciaron divergencias sobre la visión artística de Perfect. Cate Shortland aplicó modificaciones que distanciaron la producción de la idea original, generando pronto discrepancias respecto a qué aspectos debían dramatizarse y el nivel de realismo que debía prevalecer en el retrato de Strug.

Entretanto, Ronnie Sandahl realizó varias revisiones del guion para atender diferentes expectativas: la fidelidad a los hechos, la intensidad personal y la espectacularidad cinematográfica. La dificultad para equilibrar estos elementos produjo tensiones entre el equipo de producción de Brown y la dirección.

Millie Bobby Brown, además de protagonista, ejercía funciones de producción a través de PMCA, su propia compañía, junto a Nik Bower (Riverstone Pictures) y Thomas Benski (Magna Studios). Su doble responsabilidad aumentó la relevancia de su retiro: cuando la actriz decidió abandonar el proyecto a comienzos de 2026, Netflix optó por cancelar la película de manera definitiva. Fuentes cercanas, citadas por portales como SensaCine y Deadline, coinciden en que la salida de Brown hizo imposible continuar con la biopic.

Consecuencias para la industria y los involucrados

La abrupta cancelación de Perfect es un ejemplo del patrón frecuente en la industria audiovisual contemporánea, donde la permanencia de las grandes estrellas es esencial para asegurar la viabilidad financiera y artística de las producciones. En los últimos años, varias obras han quedado inconclusas tras perder a su figura principal, afectando la programación de estrenos y dejando en suspenso a equipos técnicos y creativos que ya habían invertido meses de trabajo.

En el caso de Perfect, la cancelación interrumpió un proceso avanzado de preproducción. Los equipos de guion, dirección, arte y producción ya habían iniciado la selección de locaciones y el casting de secundarios, a la par que enfrentaban el desafío de recrear con detalle tanto la atmósfera olímpica de 1996 como la complejidad emocional de Strug. La decisión inesperada de cancelar la película no solo aplaza las expectativas de su estreno, sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad de los profesionales detrás de cámaras, quienes ven afectados sus proyectos y fuentes de ingreso por decisiones tomadas en los altos mandos del streaming.

Netflix, que en los últimos años ha apostado por las biografías deportivas con títulos como Rustin, The Swimmers y Pelé: el nacimiento de una leyenda, buscaba consolidar con Perfect una tendencia de dramatizaciones históricas, reforzando su catálogo de contenidos originales basados en hechos reales. La cancelación introduce incertidumbre sobre el futuro de este tipo de producciones en la plataforma y sobre sus criterios de inversión en proyectos complejos y de alto riesgo creativo.

17/08/2020 Millie Bobby Brown en 'Enola Holmes' CULTURA NETFLIX

El futuro profesional de Millie Bobby Brown tras la cancelación

Si bien la salida de Perfect representa un cambio inesperado, la relación profesional entre Millie Bobby Brown y Netflix sigue siendo sólida. La actriz británica, reconocida desde 2016 por su papel principal en Stranger Things y reforzada por éxitos como la saga Enola Holmes y Damsel, ya tiene prevista la tercera entrega de las aventuras de Enola junto a Henry Cavill. Aunque estos proyectos todavía no cuentan con fecha de estreno confirmada, muestran el compromiso de ambas partes con el desarrollo de nuevas producciones de gran alcance.

Brown también se prepara para el estreno de la comedia romántica Just Picture It, dirigida por Lee Toland Krieger y escrita por Jesse Lasky, en línea con la estrategia de Netflix de posicionar a artistas jóvenes en distintos géneros.

A pesar del contratiempo sufrido con la biografía de Strug, la amplia gama de proyectos en la carrera de Brown y su capacidad para alternar entre roles juveniles, dramáticos y de acción la consolidan como una figura imprescindible en el catálogo de la plataforma. Esta situación pone de manifiesto tanto la inestabilidad de los grandes proyectos como la continua adaptación de actores y estudios en un panorama cambiante, donde el talento y la proyección individual son factores decisivos para el desarrollo de historias de alcance global.