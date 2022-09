Las 10 producciones más vistas en HBO Max en la actualidad

Las producciones que más están viendo en HBO Max estos últimos días las conoces aquí.

Elegir las mejores series de HBO Max no es una tarea fácil, porque hay que tener en cuenta los títulos clásicos de la reputada cadena, así como también recientes de excelentísima calidad que nadie quiere perderse. Sin embargo, hoy, comenzando la tercera semana de septiembre, te actualizamos sobre las producciones que todos están viendo en el servicio de streaming, que seguro también te interesarán.

1- House of the Dragon

Este fin de semana se llegó a la mitad de la primera temporada de esta historia de drama, fantasía, acción aventura, intriga y más. El próximo episodio (#6) introducirá a los actores que darán vida a las versiones adultas de algunos protagonistas. Por ejemplo, Emma D’Arcy encarnará a Rhaenyra, Olivia Cooke será Alicent Hightower y el actor Tom Glynn-Carney será el adolescente Aegon II.

La historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres. (HBO)

2 - ¿Será que es amor?

Serie turca centrada en una particular pareja dispareja. Eda es un espíritu libre y Serkan, un empresario ambicioso, y aunque se odian mutuamente, simulan ser una pareja para conseguir lo que quieren. En esta historia, lo que comienza como un error se convierte en un acuerdo. ¿Podría terminar en amor?

Hande Erçel y Kerem Bursin son sus protagonistas. (HBO Max)

3 - The White Lotus

Esta serie de drama y comedia negra fue la producción que arrasó en los Emmy 2022, logrando obtener más de 4 galardones, entre ellos el de Mejor miniserie o de antología. Esta producción es un nuevo retrato de las clases altas acomodadas que nos presentan a personajes blancos y millonarios. The White Lotus tendrá segunda temporada, pero todavía no se confirma fecha de estreno.

Retrata las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos. (HBO)

4 - Rick & Morty

Rick & Morty llegó a su temporada 6 hace poco con 3 episodios y en general, HBO Max la describe como una “animación que enseña a respetar a los mayores, aún si se trata de un alcohólico peligroso, delirante, que vive en una realidad paralela ... y que es tu propio abuelo”.

La sexta temporada adelanta que el resto de la familia Smith volverá estar involucrada en estas diversas locuras con destinos desconocidos. (HBO Max)

5 - Traicionada

Thriller que cuenta sobre Asya, es una exitosa doctora con una carrera prometedora, quien tiene una vida perfecta con su marido y su hijo. Sin embargo, lo que parece una vida de ensueño, amor, dinero y felicidad se verá truncada por la infidelidad de él. Es una serie turca de 2020 que no dejan de ver en la actualidad.

La aclamada estrella turca Cansu Dere llega como protagonista de esta compleja historia donde sigue los pasos detrás de la traición de su marido. (HBO Max)

6 - Succession

“Serie que sigue a la disfuncional familia del magnate Logan Roy y sus cuatro hijos, que controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo. Los problemas llegan cuando se plantea quién será el sucesor del patriarca”. También fue otra de las ganadoras de HBO Max en los Emmy 2022 y ha sido renovada para una cuarta temporada.

El cast de "Succession" es compuesto por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, Hiam Abbass; entre otros. (HBO Max)





7 . Harley Quinn

La villana más alocada de Gotham hace parte de una de las series animadas más exitosas de HBO Max. .La historia sigue las aventuras de Harley Quinn después de separarse del Joker, y de cómo recibió la ayuda de Poison Ivy y de otros villanos para finalmente unirse a la Legión del Mal. Cuenta con 3 temporadas y ya fue renovada para una cuarta.

Justin Halpern, Dean Lorey y Patrick Schumacker son los creadores de "Harley Quinn". (HBO Max)

8 - Carrera hacia la perfección

Serie documental que conmemora el 70 aniversario de la Fórmula 1. Con una gran recopilación de imágenes inéditas de estos setenta años de historia de la competición, las declaraciones de grandes protagonistas y las historias de las figuras clave.

Documental con las intervenciones de grandes en el mundo de las carreras como Lewis Hamilton, Bernie Ecclestone, Mario Andretti, Gerhard Berger, Martin Brundle, Jenson Button, Damon Hill, Mika Häkkinen, Alan Jones, Nelson Piquet, Alain Prost y Jackie Stewart; entre otros.

9 - Hacks

Serie de dos temporadas que explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años.

Vuelve la serie ganadora del EMMy a mejor comedia. (HBO Max)

10 - Scooby-Doo, Where are you

En esta ocasión, Scooby Doo y sus amigos se reúnen para recordar sus casos favoritos.

Jonathan Stern dirige "Scooby-Doo, Where are you" (2021). (Warner Bros. Animation)





