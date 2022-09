“Werewolf By Night”: el especial de Halloween de Marvel con Gael García ya tiene un adelanto

Mira el tráiler oficial dele especial de Halloween "Werewolf By Night". (Disney Plus)

El actor mexicano Gael García se integra oficialmente al Universo cinematográfico de Marvel con Werewolf By Night, el primer especial de Halloween en toda la historia de la franquicia. Dirigido por Michael Giacchino, este metraje se caracteriza por tener el estilo de una película en blanco y negro, y goza de efecto muy similares a los del cine clásico. Mira el tráiler oficial que se develó este 10 de septiembre en la D23 Expo 2022.

Por primera vez, Marvel Studios celebrará las fechas de Halloween con un contenido especial para los suscriptores de Disney+. Aprovechando la temática de terror, se presentará al famoso Hombre Lobo de los cómics, Jack Russell. El personaje, conocido entre las páginas de terror de la Casa de las Ideas, será interpretado por la estrella de origen latina que se dio a conocer por sus papeles en Amores perros y Coco.

Gael García y Laura Donelly protagonizan el especial de Halloween de Marvel. (Disney Plus)

Creado por Gerry Conway y Mike Ploog, el especial se ambienta en 1972 y se centra en un hombre ordinario que carga en sus espaldas una maldición familiar: tiene la habilidad de transformarse en un lobo. Jack ha logrado mantener a raya su naturaleza salvaje y se convierte en un héroe cuando comienza a usar sus poderes para combatir demonios y otras fuerzas sobrenaturales malvadas.

El primer adelanto de Werewolf By Night nos adentra en esta faceta doble que vive el protagonista. Él mata demonios, pero también es un hombre común y corriente cuando no está convertido en una bestia peluda. A su vez, para establecer un estilo más terrorífico, la producción toma muchas referencias del cine clásico y a blanco y negro. Es sabido que en las historietas ha cruzado su camino con otros superhéroes o villanos, pero no está claro si ocurrirá lo mismo en el futuro del UCM.

Póster oficial del lanzamiento de la serie en streaming. (Disney Plus)

En el reparto, actúan juntos Gael García y Laura Donelly en un rol que aún no ha sido especificado. El proyecto es dirigido por Michael Giacchino, el brillante compositor detrás de grandes éxitos de la pantalla grande como Ratatouille, Los increíbles, la saga moderna de Spider-Man, entre otros más.

Werewolf By Night se lanzará en Disney+ el próximo 7 de octubre.

