“La primera muerte” no tendrá una segunda temporada

Cuando llega el momento de que la vampira adolescente Juliette cobre su primera víctima, pone la mirada en Calíope, la nueva chica del pueblo. (Netflix)

Parece ser que el destino de La primera muerte (First Kill) no será igual que el de otras series LGBTQ+ muy famosas como Heartstopper o Sex Education. A pesar de que la serie adolescente de vampiros se posicionó entre lo más visto en su estreno a comienzos de junio, Netflix optó por cancelarla y dejarla sin la posibilidad de extender la romántica historia de Juliette y Caliope en una segunda temporada.

Según Variety, fuentes cercanas al gigante streaming aseguran que no hubo quejas en referencia a la calidad de la producción o hacia el trabajo del elenco y el equipo detrás de cámaras. Sin embargo, la comparación entre el costo y la cifra de visualizaciones que atrajo no sería la más ideal para la compañía estadounidense.

Sarah Catherine Hook e Imani Lewis dieron vida a las protagonistas en "La primera muerte". (Netflix)

La ficción se estrenó a nivel global el pasado 10 de junio y, durante casi todo el mes, logró ubicarse en el Top 10 de las series en habla inglesa más vistas en la plataforma con más de 48 millones de horas visualizadas. Se posicionó por encima de títulos como Peaky Blinders, Stranger Things (temporada 1 a la 3), Sé dócil: oración y obediencia, El idiota preferido de Dios y El abogado del Lincoln.

Una relación lésbica, el género de vampiros y mucho por mejorar

La primera muerte es una creación de V. E. Schwab con base a un relato suyo original que se publicó dentro de la antología Vampires Never Get Old. La premisa iba sobre un romance imposible entre dos chicas adolescentes, enfrentadas al mismo estilo de Romeo y Julieta por sus legados familiares opuestos. Una pertenece a una noble casta de vampiros y la otra desciende de un clan de cazadores de monstruos.

La trama se basó en un relato corto escrito por la autora juvenil V. E. Schwab. (Netflix)

“Cuando llega el momento de que la adolescente Juliette cobre su primera víctima para poder reclamar su lugar en una poderosa familia de vampiros, pone la mirada en Calíope, la nueva chica del pueblo. Pero, para su sorpresa, la recién llegada es una cazavampiros de una familia de renombrados exterminadores. Cada una descubrirá que aniquilar a la otra no será tan fácil, como sí lo será caer en sus respectivos trucos”, se lee en la sinopsis.

La historia fue bienvenida por el público LGBTQ+, especialmente de mujeres jóvenes, por contener una representación realista de un romance lésbico en la secundaria . Esto sumado a una trama de vampiros otorgó a los espectadores lo que Crepúsculo no pudo dar en su tiempo, puesto que todas las parejas en los libros de Stephenie Meyer eran heterosexuales. Sin embargo, los efectos especiales y ciertos fallos en el guion la hacían ver más cercana a lo que define el término “Camp” en la TV: demasiada exageración y poco sentido en la narración.

En su lanzamiento a inicios de junio, "La primera muerte" alcanzó a ubicarse dentro del Top 10 de la plataforma. (Netflix)

Sarah Catherine Hook e Imani Lewis protagonizaron La primera muerte en los roles de Juliette y Calíope respectivamente. El resto del elenco estuvo compuesto Elizabeth Mitchell (Lost) como Margot, la madre de Juliette; Aubin Wise como Talia, la madre de Cal; Gracie Dzienny como Elinor, la hermana mayor de Juliette; Dominic Goodman como Apollo, el hermano mayor de Cal, Phillip Mullings, Jr. como Theo, el medio hermano de Cal; y Jason R. Moore como Jack, el padre de Cal.

La primera temporada está disponible en Netflix y se compone de ocho episodios.

