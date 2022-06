La serie de romance lésbico que le pisa los talones a “Peaky Blinders” en Netflix

Cuando llega el momento de que la vampira adolescente Juliette cobre su primera víctima, pone la mirada en Calíope, la nueva chica del pueblo. (Netflix)

No es ningún secreto de que Crepúsculo logró encantar a una generación por su historia centrada en un triángulo amoroso y en un universo de vampiros, pero los años han pasado y la diversidad se abre paso en las tramas más modernas. Así llegó La primera muerte (First Kill), una serie de vampiros que sigue a dos chicas adolescentes, ambas lesbianas, que están destinadas a odiarse, pero terminan enamorándose perdidamente una de la otra.

Desde su lanzamiento el pasado 10 de junio, la ficción juvenil ha logrado alcanzar la tercera posición en el Top 10 de Netflix con más de 48,7 millones de horas vistas y se posiciona muy cerca de la recién estrenada sexta temporada de Peaky Blinders (más de 61.3 millones de visualizaciones). Además, se ubica por encima de Stranger Things (de la temporada uno a la tres), Sé dócil: oración y obediencia, El idiota preferido de Dios, El abogado del Lincoln y la primera entrega de Peaky Blinders.

"La primera muerte" se estrenó el 10 de junio y ha logrado ubicarse entre lo más visto de la plataforma durante las últimas dos semanas. (Netflix)

Una historia LGBTQ+ de vampiros en La primera muerte

Escrita por V. E. Schwab, la autora del relato corto original, La primera muerte aborda una temática de amor prohibido muy similar a la fórmula de Romeo y Julieta. Primero, tenemos a Juliette, una joven que debe seguir sus instintos como vampiro por más que se niegue a aceptar la idea de asesinar personas. Mientras tanto, Calíope desciende de un linaje de cazadores de monstruos y quiere ganarse su propio lugar con la cacería de una criatura sobrenatural tras fallar en su primer intento. Ellas protagonizarán su propio drama lésbico ante la mirada desaprobatoria de sus familiares que son enemigos acérrimos .

“Cuando llega el momento de que la adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) cobre su primera víctima para poder reclamar su lugar en una poderosa familia de vampiros, pone la mirada en Calíope (Imani Lewis), la nueva chica del pueblo. Pero, para su sorpresa, la recién llegada es una cazavampiros de una familia de renombrados exterminadores. Cada una descubrirá que aniquilar a la otra no será tan fácil, como sí lo será caer en sus respectivos trucos”, se lee en la descripción compartida por el streaming.

Sarah Catherine Hook e Imani Lewis protagonizan este drama adolescente sobrenatural. (Netflix)

La producción está inspirada en un cuento corto de Schwab que formó parte de la publicación antológica Vampires Never Get Old. Fue adaptada a la televisión por Felicia D. Henderson, quien estuvo a cargo del guion de la primera temporada en colaboración con la escritora estadounidense. Ambas también son productoras ejecutivas junto a la actriz Emma Roberts (American Horror Story y Scream Queens).

Además de Hook y Lewis en los roles protagónicos, el elenco está conformado por Elizabeth Mitchell (Lost) como Margot, la madre de Juliette; Aubin Wise como Talia, la madre de Cal; Gracie Dzienny como Elinor, la hermana mayor de Juliette; Dominic Goodman como Apollo, el hermano mayor de Cal, Phillip Mullings, Jr. como Theo, el medio hermano de Cal; y Jason R. Moore como Jack, el padre de Cal. Entre las estrellas recurrentes figuran Will Swenson, Jonas Dylan Allen, Joseph D. Reitman y Polly Draper, entre otros más.

La historia ambientada en un universo sobrenatural se inspiró en el relato corto de V. E. Schwab. (Netflix)

Los ocho episodios de La primera muerte llegaron el 10 de junio al catálogo de Netflix y, desde esa fecha, la serie alcanzó ubicarse entre lo más visto de la categoría de TV en 82 países del mundo.

