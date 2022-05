“La primera muerte”: la nueva serie de vampiros LGBT llegará muy pronto a Netflix

Producida por Emma Roberts, la nueva ficción aborda un universo de vampiros con un enfoque diverso de personajes. (Netflix)

Una historia como Crepúsculo con personajes LGTBQ+. Así será la próxima serie La primera muerte (First Kill). Basado en el cuento corto de Victoria V.E. Schwab para la antología Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite, el relato de desenvuelve en un universo de vampiros, cazadores de monstruos y mucho romance. El proyecto original de Netflix captó la atención desde los inicios de su desarrollo por la suma de Emma Roberts como productora ejecutiva. ¿De qué tratará?

“ Cuando llega el momento de que la adolescente Juliette cobre su primera víctima para poder reclamar su lugar en una poderosa familia de vampiros, pone la mirada en Calíope, la nueva chica del pueblo . Pero, para su sorpresa, la recién llegada es una cazavampiros de una familia de renombrados exterminadores. Cada una descubrirá que aniquilar a la otra no será tan fácil, como sí lo será caer en sus respectivos trucos”, adelanta la sinopsis oficial del streaming.

Los ocho capítulos de la temporada se lanzarán el 10 de junio. (Netflix)

Finalmente, la plataforma ha confirmado que la ficción de romance y fantasía estará disponible a nivel global desde el 10 de junio . Para acompañar este anuncio, se dio a conocer el póster y algunas fotografías que advierten lo que veremos muy pronto en pantalla. “La primera vez nunca se olvida”, se lee en la premisa de la imagen oficial.

Sarah Catherine Hook e Imani Lewis serán las protagonistas del drama vampírico que se dividirá en ocho episodios. El resto del elenco lo componen Elizabeth Mitchell, Will Swenson, Gracie Dzienny, Dylan McNamara, Aubin Wise, Jason Robert Moore, Dominic Goodman, Phillip Mullings Jr., entre otros más. La productora y guionista Felicia D. Henderson tuvo cargo como showrunner, mientras que, Jet Wilkinson fue responsable de la dirección de la temporada.

Estas son las imágenes oficiales de "La primera muerte". (Netflix)

Más series que apuestan por la diversidad

La primera muerte se une a la creciente ola de contenidos de temática LGBTQ+ en el catálogo de Netflix . El éxito más reciente de este tipo fue Heartstopper, credo por Alice Oseman en base a su propio webcómic del mismo nombre, y narró la historia de dos chicos de la escuela secundaria –uno muy tímido y otro muy popular– que se enamoran inesperadamente cuando empiezan a pasar más tiempo juntos.

Anteriormente, el gigante de la “N” ha albergado títulos que unen la adolescencia y la diversidad como Sex Education, Jóvenes altezas, Atypical, Élite y muchos más. Ya sea a través de un solo personaje o grupo de estos, la representación se da con el objetivo de generar nuevas narrativas con las que las diferentes audiencias puedan identificarse y compartir con otros.

