Cyndi Lauper regresa a la actuación con un proyecto que se podrá ver en Prime Video

Desde los 80 Lauper ha combinado su carrera de cantante con la de actriz como en el film "The Opportunist". (First Look)

Aunque es mundialmente conocida por su faceta como cantante y su activismo social, Cyndi Lauper también ha tenido apariciones en películas y series de televisión desde que saltó a la fama en la década de los 80. Ha aparecido en programas como Mad About You, That’s So Raven, Bones y la nueva versión de CBS de Magnum PI.

Es por eso que ha nadie sorprendió el anuncio de que formará parte del nuevo proyecto The Horror of Dolores Roach, aunque sí será la primera vez que la artista trabaje con una plataforma streaming. Lauper ha firmado para participar en esta serie que se transmitirá en la plataforma Prime Video en el primer trimestre de 2023 , la cual comenzó su preproducción en febrero de este año.

Lauper interpretará a una actriz de Broadway que también será una investigadora privada. (Reuters)

Según dio a conocer Variety, Cyndi aparecerá junto a Justina Machado, así como los demás integrantes del reparto compuesto por Alejandro Hernández, Kita Updike, K. Todd Freeman, Marc Maron, Jean Yoon, Judy Reyes y Jeffery Self.

La serie es producida por Blumhouse Television, Spotify Studios y GloNation Studios para Amazon, y está basada en el podcast del mismo nombre. Prime video le ha dado al programa de media hora un orden de ocho episodios.

Cyndi compartirá créditos con Justina Machado, quien dará vida a Dolores y quien protagonizó "One day at time". (Netflix)

En la serie, Dolores Roach (Machado) sale libre de la cárcel tras 16 años en ella y regresa a un Washington Heights para darse cuenta que ha cambiado demasiado durante su ausencia y ella solo tiene 200 dólares en la bolsa y lo que lleva puesto.

Al llegar también se da cuenta que su novio está desaparecido y su familia se fue hace mucho tiempo, así que la protagonista se reúne con un viejo amigo, Luis (Hernández), quien le da alojamiento, comida y le permite dar masajes por dinero en efectivo en el sótano debajo de su tienda en ruinas. No obstante, su estabilidad se verá rápidamente amenazada cuando Dolores termina haciendo actividades que no pensó hacer con tal de sobrevivir y frente al inesperado éxito profesional.

A lo largo de su carrera la artista ha ganado el Grammy, el Emmy y el Tony. (Reuters)

Lauper interpretará a Ruthie, una mujer de teatro de Broadway que trabaja como investigadora privada y le crea problemas a la protagonista.

A lo largo de su carrera, Lauper ha vendido más de 50 millones de discos y también ostenta el título de ser la primera mujer en la historia en tener cuatro sencillos entre los cinco primeros de un álbum debut.

Más de 50 milllones de discos ha vendido en su carrera. (Reuters)

Hasta ahora ha lanzado al mercado diez álbumes con populares temas como “Time After Time”, “Girls Just Wanna Have Fun” y “True Colors”. Además es ganadora del Grammy, Emmy y Tony.

Aaron Mark, quien escribió y dirigió el podcast original, y Dara Resnik se desempeñan como coproductores ejecutivos y productores ejecutivos junto a Gloria Calderón y Roxann Dawson. Jason Blum, Chris McCumber y Jeremy Gold de Blumhouse Television también son productores ejecutivos, al igual que Daphne Rubin-Vega junto con Dawn Ostroff, Mimi O’Donnell y Justin McGoldrick para Spotify.

SEGUIR LEYENDO: