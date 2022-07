“¡Shazam! La furia de los dioses”: se conoció el explosivo primer tráiler de la secuela

¿Es Billy Batson un gran superhéroe en su versión como Shazam? Él está listo para probar su valía en el universo de DC en esta nueva película. (Warner Bros.)

Llegó el primer tráiler de ¡Shazam! La furia de los dioses (Shazam! Fury of the Gods) y por fin conoceremos la continuación de la historia de Billy Batson. En esta secuela, el adolescente se cuestiona su rol como superhéroe y se compara con otros grandes nombres de DC Comics como Aquaman, Flash y Batman. ¿Qué hace de él alguien interesante y admirable? Pues no mucho, pero tendrá que redescubrir su verdadero potencial en esta aventura donde se verá enfrentado contra las poderosas Hijas de Atlas.

Durante el panel de la cinta en la Comic Con 2022, se dejó ver este adelanto del filme que se proyectará en cines en diciembre de este año . El adelanto inicia con Billy Batson transformado en su versión adulta y heroica en una sesión de terapia en la que se pregunta a sí mismo qué lo hace especial y se compara con otros integrantes de la Liga de la justicia. De momento, su única tarea es mantener a su equipo unido.

"¡Shazam! La furia de los dioses" es la secuela de la película original que se lanzó en 2019. (Warner Bros.)

Mientras él vive en la rutina del día a día, aparecen las villanas de esta segunda parte: las Hijas de Atlas. Ellas podrían provocar un daño muy terrible en la Tierra si Billy y su familia adoptiva no las detienen, algo que no será tan sencillo por más de que cuenten con grandes habilidades cedidas por los dioses antiguos. La acción y la comedia no faltan, una mezcla que hizo posible el éxito de la cinta original dentro del Universo extendido de DC (DCEU).

Zachary Levi y Asher Angel vuelven a sus protagónicos respectivamente como Shazam y Billy Batson en ¡Shazam! La furia de los dioses. El reparto también se compone de Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, D. J. Cotrona, Grace Fulton, Marta Milans Cooper Andrews y Djimon Hounsou. Para esta entrega, se sumaron Rachel Zegler, Helen Mirren y Lucy Liu.

Se mantuvo a los actores del reparto original en la segunda entrega. (Warner Bros.)

La película está dirigida por David F. Sandberg y escrita por Henry Gayden en colaboración con Chris Morgan. Cabe destacar que, Sandberg y Gayden estuvieron detrás de la primera parte que se estrenó en 2019. El proyecto fue producido por Peter Safran (Aquaman y El escuadrón suicida) y, entre los productores ejecutivos, figuran Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi y Geoff Johns. El personaje original pertenece a las historietas de DC Comics y fue ideado por Bill Parker y C.C. Beck.

Veremos también a Rachel Zegler, quien deslumbró en el remake de "West Side Story" y próximamente será la Cenicienta del live-action. (Warner Bros.)

Helen Mirren es una de las Hijas de Atlas, las villas en la historia de "¡Shazam! La furia de los dioses". (Warner Bros.)

¡Shazam! La furia de los dioses se proyectará en cines de América Latina a finales de este año. Se espera que próximamente Warner Bros. anuncie una fecha de oficial de lanzamiento.

