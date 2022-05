“Superman y Lois”, “Peacemaker” y todas las series de DC que aún se mantienen en carrera

"Peacemaker", de James Gunn, se convirtió en la primera serie de televisión que integró el Universo extendido de DC. (HBO Max)

Con las cancelaciones de Batwoman, Legends of Tomorrow y la más reciente Naomi, rondan las preocupaciones de los fanáticos de las producciones televisivas basadas en DC Comics. ¿Cuáles son las que aún siguen al aire? El Arrowverso aún permanece en la la señal de The Channel Warner (The CW) por medio de dos títulos (también disponibles en HBO Max), mientras que, en otros universos ficticios, se introducen a más personajes mediante el desarrollo de sus propias historias en solitario.

Peacemaker (una temporada)

Este título para la pantalla chica fue el primero en nacer a partir de una película, El escuadrón suicida, al dar protagonismo a uno de los personajes que integró el equipo de villanos elegidos para salvar el mundo. El Pacificador, interpretado por John Cena, regresó a las andanzas en la compañía de un nuevo grupo de trabajo para concretar una peligrosa misión. La serie está escrita y dirigida por James Gunn, el cineasta detrás de la cinta original.

John Cena regresará para una segunda temporada de la ficción centrada en el antihéroe. (HBO Max)

Doom Patrol (tres temporadas)

Basada en el equipo de superhéroes de los cómics, la comedia dramática reúne a Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Matt Bomer, Brendan Fraser y Timothy Dalton en el elenco estelar. Si bien a algunos de estos justicieros los vimos antes en Titans, se confirmó que la historia se ambienta en un universo completamente diferente donde un grupo de marginados decide ejercer la justicia por sus propias manos.

Un grupo de superhéroes con ciertas particularidades se reúnen y hacen equipo para investigar peculiares fenómenos. (HBO Max)

Pennyworth (dos temporadas)

Transmitida a través del canal estadounidense Epix, el drama se enfoca en Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne, en la década de los 60 en Londres. Antes de formar su propia compañía de seguridad y trabajar con el multimillonario Thomas Wayne, el hombre fue un soldado británico del Servicio aéreo especial (SAS). Esta ficción explora los orígenes del enigmático personaje de los cómics de Batman.

Los orígenes del mayordomo Alfred Pennyworth son retratados en esta historia. (Warner Bros.)

Superman y Lois (dos temporadas)

Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch retoman sus respectivos roles de Clark Kent y Lois Lane, los mismos con los que debutaron en el Arrowverso. Cuando ellos regresan a Smallville junto a sus hijos, Jonathan y Jordan, todo parecería indicar que tendrían una tranquila vida hasta que El Extraño comienza a alterar su entorno.

El Hombre de Acero, el superhéroe más famoso del mundo, y la periodista Lois Lane se enfrentan a uno de sus mayores desafíos: ser padres trabajadores en la sociedad actual. (HBO Max)

Titans (tres temporadas)

Esta serie de acción se basa en las aventuras originales de los Jóvenes Titanes en la narrativa de DC Comics y reúne a los superhéroes en una lucha contra el mal. Inicialmente, la trama no obtuvo una gran recepción, pero no tardó demasiado en convertirse en una de las propuestas para televisión más queridas en el género de superhéroes. Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Conor Leslie, Minka Kelly, Alan Ritchson y Esai Morales integran el reparto principal.

La serie live-action de los Jóvenes Titanes estrenará una cuarta temporada. (Warner Bros.)

The Flash (ocho temporadas)

Desde su debut en 2014, la historia protagonizada por Grant Gustin fue una de las que aportó al crecimiento del Arrowverso. Con siete temporadas emitidas y la octava programada para finalizar este año, el actor tuvo sus altos y bajos en el rol del velocista y es el único, hasta el momento, que se mantiene en pie entre las ficciones originales que integraron este universo televisivo desde sus inicios en The CW.

Grant Gustin regresará próximamente a su rol como el velocista en la octava temporada de "The Flash". (The CW)

Stargirl (dos temporadas)

En una Tierra paralela al Arrowverso, la estudiante de secundaria Courtney Whitmore (Brec Bassinger) obtiene sus poderes de un bastón cósmico y se vuelve un símbolo para la nueva generación de superhéroes que forman la Sociedad de la Justicia de América (SJA). Su seudónimo como heroína adolescente es Stargirl y es bajo esta identidad que toma el liderazgo de la segunda formación de este grupo.

La joven actriz Courtney Whitmore da vida a Stargirl. (Warner Bros.)

