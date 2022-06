“Joker 2” sería un musical y Lady Gaga podría dar vida a Harley Quinn

La secuela de "Joker" será una película musical y podría tener a Lady Gaga en su elenco. (Warner Bros./REUTERS)

Hace unos días, el director Todd Phillips confirmó que Joaquin Phoenix regresará a interpretar al villano de Gotham en la secuela titulada Joker: Folie à Deux (traducida como “locura de dos”). Ahora, una información más reciente sobre la secuela, publicada por The Hollywood Reporter, nos dice que será un musical y una importante estrella de la música y el cine estaría en negociaciones para ser Harley Quinn: la multipremiada cantante Lady Gaga .

En esta nueva y loca aventura, Phoenix no estará solo en el protagónico que le valió el Oscar en el filme original. ¿Quién ha formado parte de la vida del Joker además de Batman como enemigo principal? Originalmente llamada Harleen Quinzel, la doctora en psiquiatría que atendió al perturbado hombre en el Manicomio Gotham, lugar que alberga a numerosos antagonistas del Caballero de la noche. Y tiene sentido que, al final de la primera entrega, él estuviera dentro de este hospital psiquiátrico, aunque no sería por mucho tiempo.

Joaquin Phoenix fue galardonado con el Oscar al Mejor actor por su interpretación del villano. (Warner Bros.)

Batman: la serie animada presentó a Harley por primera vez en el universo de DC con la icónica actuación de voz de Arleen Sorkin. Desde entonces, el personaje ha calado muy hondo en más de un formato, desde las historietas hasta el cine live-action. La actriz australiana Margot Robbie ha interpretado a la desequilibrada compañera de Joker en tres películas, siendo El escuadrón suicida, de James Gunn, la más reciente.

La historia de origen que Phillips llevó a la pantalla grande no tenía ninguna conexión con el Universo extendido de DC (DCEU ), por lo que, esta libertad creativa le permitió explorar el trágico pasado y presente de un aspirante a comediante llamado Arthur Fleck, quien termina por convertirse en un símbolo anarquista en medio del caos de Gotham y desata los motivos de Bruce Wayne para tomar acción bajo la máscara y el traje de Batman.

La intérprete de éxitos como "Bad Romance" y "Rain on Me" se encuentra en negociaciones para sumarse al proyecto del género musical. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los detalles sobre la secuela de Joker se mantienen en secreto

El argumento principal de Joker 2 aún no ha salido a la luz, pero se reportó recientemente que se basará en el género musical y, por ende, no sorprendería que Lady Gaga esté involucrada en un proyecto de este tipo después de su brillante debut en Nace una estrella (2018). Cabe destacar que, Todd Phillips figuró entre los productores de esta última, así que no es ajeno al trabajo de la intérprete de “Bad Romance”.

En una publicación en las redes sociales, el cineasta ya había dejado ver a Joaquin Phoenix leyendo el guion de la cinta que protagonizará, aunque no confirmó exactamente cuándo comenzaría el rodaje. Si las negociaciones entre Gaga y Warner Bros. van por buen camino, ella podría relacionarse con esta producción desde su talento para la música y/o en la actuación para el papel de Harley Quinn en una versión diferente a la de Robbie.

