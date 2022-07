Llegó el tráiler oficial de “House of the Dragon” y advierte la disputa de los Targaryen

El spin-off de la exitosa serie de HBO llegará el 21 de agosto.

HBO Max compartió el tráiler oficial de House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones que se establece 200 años antes de los eventos originales de la saga creada por George R. R. Martin. El adelanto muestra la elección de un sucesor para Viserys I, quien duda entre otorgar el Trono de Hierro a su hija, la princesa Rhaenyra, o a su hermano, el príncipe Daemon.

Basada en la novela Fuego y sangre del brillante escritor, la premisa principalmente va sobre una importante disputa interna de los Targaryen, un clan que gobernó por siglos Westeros y solo cayó cuando Robert Baratheon usurpó el poder durante el reinado de Aerys II, el padre de Daenerys. El pasado de esta familia alude a un gran poder sostenido en su habilidad para domar a los dragones y la expansión de sus estrategias militares.

"House of the Dragon" se ambienta dos siglos antes de "Game of Thrones" y está basada en la novela "Fuego y Sangre", de George R. R. Martin. (HBO Max)

En el avance publicado hoy, el rey Viserys I se cuestiona sobre quién debería ser el heredero del trono, su hija legítima o su hermano . Ambos tienen el mismo derecho a sucesión, pero la ley medieval establece que un varón tenga el privilegio de ser preferido ante una mujer. Rhaenyra Targaryen no piensa ceder, así que intercederá en su decisión para convertirse en la primera reina dragón de la historia. Por otro lado, su tío, Daemon Targaryen, hará todo lo posible por desarticular sus esfuerzos.

En el presente suceso histórico dentro de este universo ficticio, hay otros rostros que serán claves en la transformación única del linaje real. Alicent Hightower será una de ellos, debido a su cercanía y posterior rivalidad con Rhaenyra. Las dos forjaron una amistad durante la infancia, pero el poder las transformará en las peores enemigas. “Nuestros corazones permanecen como uno”, se escucha decir a Otto, el padre de Alicent, a lo que ella responde: “Nuestros corazones nunca fueron uno”.

La historia se centrará principalmente en las disputas internas del clan Targaryen por la sucesión al Trono de Hierro. (HBO Max)

Un reparto que podría repetir la misma historia de Game of Thrones

Cuando el primer episodio de Game of Thrones salió a la luz, nadie esperaba que se ganara un lugar muy grande en la televisión. Empezó con un elenco muy poco conocido fuera del Reino Unido y, con el paso de las temporadas, esas estrellas saltaron a la fama gracias a sus personajes que encantaron al público de diferentes maneras. ¿House of the Dragon repetirá la misma historia? Nada está dicho por ahora, pero también cuenta con un elenco numeroso y un enorme presupuesto detrás de cada episodio .

El reparto se compone de Matt Smith como Daemon; Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen; Paddy Considine como Viserys Targaryen; Eve Best como Rhaenys Targaryen; Steve Toussaint como Corlys Velaryon; Olivia Cooke como Alicent Hightower; Rhys Ifans como Otto Hightower; Fabien Frankel como Ser Criston Cole; y Sonoya Mizuno como Mysaria. También actúan John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Graham McTavish, David Horovitch y Bill Paterson.

"House of the Dragon" finalmente debutará en agosto de este año. (HBO Max)

House of the Dragon debutará el 21 de agosto en la pantalla chica con la emisión del primer episodio a través de la señal al aire de HBO y la plataforma digital HBO Max.

