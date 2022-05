Nuevos pósters de “House Of The Dragon”: la serie de HBO Max presenta a todos los personajes

Nueva imagen de "House of the Dragon", la serie spin-off de Game Of Thrones

HBO Max comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el estreno de su nueva serie insignia: House Of The Dragon el spin-off y precuela de Game Of Thrones. La serie llegará el 21 de agosto con estreno en todo el mundo a través de la plataforma y los canales de HBO. Además de esta nueva imagen que se liberó este jueves 5 de mayo temprano, pocas horas después se presentaron todos los personajes principales con posters individuales.

A continuación, todos los personajes con una breve descripción de cada uno de los involucrados en la nueva serie de HBO, plataforma que buscar emular el éxito obtenido con su predecesora.

Daemon Targaryen. Príncipe de la Ciudad.

Póster de personaje de "House of the Dragon"





Ser Otto Hightower. Mano del Rey.

Póster de personaje de "House of the Dragon"





Princesa Rhaenyra Targaryen. Hija mayor de Viserys I.

Póster de personaje de "House of the Dragon"





Ella es Mysaria, confidente de Daemon Targaryen.

Póster de personaje de "House of the Dragon"

La serie basada en el libro ‘Fuego y sangre’ de George R.R. Martin está ambientada 300 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y cuenta la historia de la casa Targaryen. El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans, confirmó HBO Max. House of the Dragon es el estreno más esperado de este año. Aquí puedes ver el ranking completo. George R.R. Martin es el productor ejecutivo y el cocreador de la serie, mientras que Ryan Condal fue el encargado de escribir la trama.

Ser Criston Cole. Caballero de la Guardia Real.

Póster de personaje de "House of the Dragon"





Rey Viserys Targaryen. Señor de Los Siete Reinos. Primero de su nombre.

Póster de personaje de "House of the Dragon"





Alicent Hightower. Hija de la Mano del Rey.

Póster de personaje de "House of the Dragon"





Lord Corlys Velaryon. La Serpiente Marina.

Póster de personaje de "House of the Dragon"

La serie se trata de una precuela de Game of Thrones ambientada 300 años antes de todos los sucesos conocidos. Aquí se narrarán los inicios de la Casa Targaryen y cómo Vyserys será el responsable de ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaehaerys Targaryen. Con el paso de los episodios veremos cómo el protagonista tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias y formas de trabajar del lugar.

Cabe aclarar que la serie se encuentra inspirada en la novela ‘Fuego y sangre’ de George R.R. Martin. la trama fue dividida en dos libros, el primero se publicó en 2018, mientras el segundo no tiene fecha de lanzamiento.

Princesa Rhaenys Targaryen. La reina que nunca fue.

Princesa Rhaenys Targaryen. La reina que nunca fue.

La plataforma streaming anunció oficialmente que el capítulo piloto de House of the Dragon llegará el 21 de agosto por HBO Max.

SEGUIR LEYENDO: