Primer tráiler oficial de “House of the Dragon”: la serie que amplía el universo de “Game of Thrones” se estrena en agosto

La serie spin-off busca recuperar la producción más aclamada de HBO con esta nueva historia. (HBO Max)

HBO Max lanzó finalmente el tan esperado primer tráiler oficial de House of the Dragon, la precuela / spin-off de Game of Thrones. En él, vemos las primeras imágenes del Imperio Targaryen durante la Danza de los Dragones, la guerra civil que estalló en la Casa Targaryen por la sucesión del Trono de Hierro. En las imágenes inéditas, se ve bien reflejado el descontento general por nombrar a la princesa Rhaenyra (Milly Alcock) como la sucesora e inmediatamente el conflicto toma el protagonismo absoluto.

Basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, cuenta la historia de la Casa Targaryen y los nombres más potentes de la familia en disputa por el trono de los Siete reinos. Luego de casi tres años de producción, finalmente la ficción está cerca de estrenarse y empezó la campaña para promocionar la serie con pósters y tráiler oficial.

Póster de "House of the Dragon". (HBO Max)

El Rey Viserys I (Paddy Considine) es quien se sienta actualmente en el Trono de Hierro y decidió nombrar a su primogénita, Rhaenyra, como la sucesora. Los señores de Westeros, incluida la Casa Stark y Baratheon, juraron lealtad a Viserys y a su sucesora, pero no es un paso que todo el mundo tomó con tanto respeto. Desde las sombras comienza a prepararse un plan que romper los planes de Viserys. Entre aliados y rivales, se gestará finalmente la Danza de los Dragones. Por lo visto en el primera adelanto, los efectos especiales estarán a la altura de la ficción madre.

House of the Dragon tiene un presupuesto de $20 millones por episodio para su primera temporada de 10 episodios. Game of Thrones tuvo un comienzo de $ 100 millones por temporada y un cierre con capítulos de hasta $15 millones. En las primeras ediciones, algunos costaron seis millones en la temporada uno, pero debido al éxito los costos fueron aumentando para brindar una mejor experiencia. En este caso, House of the Dragon casi duplica los costos de las primeras temporada de su predecesora.

La serie está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones". (HBO Max)

Co-creada por George R.R. Martin y Ryan Condal, además de Miguel Sapochnik, los dos primeros fueron quienes escribieron el guión del piloto. Condal tomó el puesto de co-showrunner junto a uno de los nombres fuertes de Game Of Thrones, Miguel Sapochnik, director del primer episodio y otros adicionales. El equipo de producción también incluye a la productora/escritora ejecutiva, Sara Hess; los productores ejecutivos Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; directores Clare Kilner, Geeta V. Patel; y el director/coproductor ejecutivo Greg Yaitanes.

Nueva imagen de "House of the Dragon", la serie spin-off de "Game of Thrones". (HBO Max)

El elenco principal está conformado por incluidos Paddy Considine (como el rey Viserys I), Emmy D’Arcy (Rhaenrya, Viserys’ primera hija y su aparente heredera), Matt Smith (Príncipe Daemon, el hermano menor de Viserys), Rhys Ifans (Ser Otto Hightower, la Mano del Rey), Olivia Cooke (como Lady Alicent Hightower, la hija de Otto), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Princesa Rhaenys Velaryon) y Sonoya Mizuno (Mysaria, confidente de Daemon Targaryen).

"House of the Dragon" tiene un presupuesto de $20 millones por episodio para su primera temporada. (HBO Max)

HBO confirmó además el resto del elenco principal incluido el otro Targaryen disgustado por la posible heredera: Aegon Targaryen, el primogénito de Visery, quien se opondrá a Rhaenyra y será interpretado por el actor Tom Glynn-Carney. También se han confirmado Bethany Antonia como Baela Targaryen, la hija mayor de Laena Velaryon y jinete del joven dragón Moondancer; Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen, segunda hija de Lady Laena y hermana de Baela; Harry Collett como Jacaerys Velaryon, hijo mayor de Rhaenyra Targaryen; Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon, hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la marina de Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon, hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen; Ewan Mitchell como Aemond Targaryen, segundo hijo de Viserys, sobrino de Daemon y medio hermano de Rhaenyra; Theo Nate como Ser Laenor Velaryon, hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen; Matthew Needham como Larys Strong, hijo menor del maestro de leyes Lyonel Strong, llevado a la corte por su padre; Phia Saban como Helaena Targaryen, hija segunda de Viserys, hermana de Aegon y Aemond, y media hermana de Rhaenyra; y Savannah Steyn como Lady Laena Velayron.

Póster de Ser Criston Cole: caballero de la Guardia Real en "House of the Dragon". (HBO Max)

House of the Dragon debutará el 21 de agosto y luego un capítulo por semana hasta llegar a los 10 de la primera. Claro, por HBO Max.

