“The Handmaid’s Tale”: imágenes inéditas de la quinta temporada

Fue una de las series más comentadas durante sus dos primeras temporadas. El tema de la serie cayó con fuerza por el Me Too en Estados Unidos y la lucha de feminista en algunos países de América Latina. La serie y sus vestuarios se volvieron un símbolo de lucha que incluso hoy grafica las movilizaciones en el 2022. Sin dudas, The Handmaid’s Tale se convirtió en una historia que golpeó fuerte más allá de un consumo de entretenimiento y este lunes se confirmó la fecha de estreno de su quinta temporada.

Hulu (plataforma madre de la serie) mostró las primeras fotos de la nueva entrega de El cuento de la criada donde muestran a las actrices Elisabeth Moss, que sigue interpretando a June, e Yvonne Strahovski que continúa con Serena. Además estableció la fecha de estreno en Estados Unidos: 14 de septiembre con dos episodios y un total de diez para su nueva edición. En Latinoamérica seguirá por Paramount+.

Según la sinopsis, “June enfrenta consecuencias por matar al Comandante Waterford mientras lucha por redefinir su identidad y propósito. La viuda Serena intenta elevar su perfil en Toronto a medida que la influencia de Gilead se cuela en Canadá. El comandante Lawrence trabaja con la tía Lydia mientras intenta reformar Gilead y ascender al poder. June, Luke y Moira luchan contra Gilead desde la distancia mientras continúan su misión de salvar y reunirse con Hannah”.

“Es posiblemente uno de los viajes más salvajes que hemos tenido”, describió Moss a TV Line en una entrevista por el anunció de la quinta temporada. Sobre el desarrollo de la serie y haber llegado a la quinta temporada, la actriz también destacó la intensidad de su paso por esta ficción cuando finalizó la cuarta: “Fue muy interesante explorar el crecimiento de June, que es una mujer común, pero tenía que convertirse en líder. No es sencillo. No se pone la capa como si fuera una heroína y todo está bien”.

Pero llegar a hasta la quinta temporada también fue un viaje agotador para todo el equipo. Según dichos de su creador, Bruce Miller, la serie finalizaría en este punto de la historia, pero todavía no se confirmó que el final de la ficción sea en los nuevos capítulos. Es verdad que faltan detalles como el primer tráiler oficial, por ejemplo, pero todo indica que no será la despedida de la serie.

En mayo, Alexis Bledel, confirmó la salida de El cuento de la criada. Quien dio vida a Emily/Ofglen no estará en la quinta temporada del drama: “Después de pensarlo mucho, sentí que tenía que alejarme de The Handmaid’s Tale en este momento”, dijo la actriz en un comunicado en ese momento. “Estaré eternamente agradecido con Bruce Miller”, aseguró.

Actualmente se puede ver El cuento de la criada completa en Paramount+ por lo que esta sería la plataforma para la llegada de los nuevos capítulos en América Latina.

