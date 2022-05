“El príncipe de la mareas” tendrá su versión para televisión

"El príncipe de las mareas": la historia de amor que surge entre un paciente y su psicóloga es el eje central de esta historia que ahora se convierte en serie. (Columbia Pictures)

AppleTV+ prepara una serie basada en El príncipe de las mareas (The Prince of Tides), film nominado a los Oscar en 1991. El proyecto está a cargo de Tate Taylor, director de Historias cruzadas (The Help) y Ava (2020), quien ya comenzó su vínculo con la plataforma cuando realizó la producción ejecutiva de la comedia Mrs. American Pie, protagonizada por Kristen Wiig (La mujer maravilla: 1984) y Allison Janney Yo, Tonya, Mom).

La película original fue dirigida por la cantante y actriz Barbra Streisand y se convirtió en un éxito total cuando se estrenó. El film contaba la historia de Tom Wingo (Nick Nolte, Agente bajo fuego), un profesor de literatura y entrenador de fútbol americano de Carolina del Sur que debe acudir a Nueva York asistir a su hermana melliza Savannah luego de que haya intentado suicidarse. Allí aparece en escena la psiquiatra Susan Lowenstein (interpretada por la misma Streisand), quien le solicita a Tom que actúe como la memoria de su hermana. La historia pasada de estos hermanos no tardará en aparecer y también surgirá un amor apasionado entre Tom y Susan.

Barbra Streisand fue directora y protagonista de este film que se estrenó en 1991. (Columbia Pictures)

Ahora llega una nueva posibilidad de contar de manera segmentada este drama que marcó una época en el cine. El príncipe de las mareas se basó en la novela de Pat Conroy, quien a su vez también fue guionista del film de 1991 junto a Becky Johnson. El resto del elenco incluía a Blythe Danner (Cuando te encuentre, La familia de mi novia), Kate Nelligan (Donde reside el amor), Jeroen Krabbé (Tula: The Revolt) y Melinda Dillon (Pie Grande y los Hendersons) entre otros.

A pesar de que Streisand fue omitida dentro de la categoría de mejor director, la película obtuvo siete nominaciones a los premios Oscars incluyendo Mejor Película y Mejor Actor Principal.

Tom y Susan exploran una conexión inesperada mientras ella analiza los traumas del hombre que trae desde pequeño. (Columbia Pictures)

Hasta ahora no hay mucha más información acerca del elenco ni tampoco se sabe si Streisand dará su aprobación a este proyecto. En principio, según The Hollywood Reporter, las grabaciones comenzarían en julio o agosto de 2022, cuando se estima que estarían listos los guiones.

SEGUIR LEYENDO: